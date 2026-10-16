«Место, где начинается будущее»: в Якутске появится медиахаб для продвижения северных регионов
В Якутске планируют создать Арктический медиахаб, одним из ключевых проектов которого станет тематический канал «Mash Арктика». Об этом сообщил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на сессии «Арктика — территория притяжения» в рамках форума «Российская энергетическая неделя — 2026». Инициатива стала результатом работы профильной группы Госдумы, объединившей представителей СМИ, аналитиков, органов власти и институтов развития.
Как рассказала модератор сессии, депутат Госдумы Марина Ким, участники рабочей группы в течение года занимались вопросами информационного освещения Арктики. К работе присоединился и News Media Holding. За это время специалисты изучили, как северные территории представлены в СМИ, собрали статистику, провели опросы аудитории и подготовили дорожную карту дальнейших действий. Работа продолжится и после формирования нового созыва Госдумы.
По словам Арапова, именно совместная работа представителей медиасообщества помогла сформировать концепцию единого медиахаба. Он будет рассказывать о жизни, развитии и возможностях российских арктических регионов. Особое внимание планируют уделить региональным журналистам и местным жителям, которые смогут делиться историями о происходящем на Севере непосредственно с места событий.
Для распространения материалов будут использовать возможности News Media Holding, в структуру которого, по словам Арапова, входит около 70 изданий. Их совокупная аудитория насчитывает порядка 47 млн подписчиков, а ежемесячное количество просмотров достигает примерно пяти миллиардов. Публикации холдинга также привлекают внимание зарубежных СМИ, что может помочь расширить международную аудиторию материалов об Арктике.
Одной из главных задач проекта станет привлечение молодежи. Как отметил Арапов, для этого важно не ограничиваться рассказами о строительстве инфраструктуры и освоении природных ресурсов. В медиахабе намерены использовать современные форматы, оперативную подачу информации и истории реальных людей, которые живут и работают в северных регионах.
Отдельное направление — информирование молодых людей о карьерных перспективах в Арктике. Речь пойдет о востребованных специальностях, доступных вакансиях, заработках и возможностях профессионального развития. Организаторы рассчитывают показать северные территории не только как пространство для масштабных промышленных проектов, но и как место, где появляются новые технологии, рабочие места и условия для жизни.
Концепцию Арктического медиахаба впервые представили в сентябре на Восточном экономическом форуме. Она предусматривает создание аналитического подразделения, площадки для работы с блогерами и направления, которое будет связывать информационную повестку с реальными инфраструктурными проектами. Центральной частью контента должны стать истории людей, участвующих в развитии Севера.
Арапов выразил уверенность, что со временем Арктика сможет стать символом технологического прогресса и особого образа жизни, а у северных территорий появятся собственная эстетика, архитектурные решения и новые герои. По его словам, важно воспринимать Арктику не как отдаленную окраину, а как регион, в котором формируются будущие возможности.
Марина Ким, в свою очередь, подчеркнула долгосрочное значение арктических и энергетических проектов. По ее мнению, решения, принимаемые сегодня, будут влиять на развитие экономики в течение десятилетий. Создание медиахаба должно помочь сделать происходящие в регионе процессы более заметными и сформировать целостное представление о современной Арктике.
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