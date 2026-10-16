«Место, где начинается будущее»: в Якутске появится медиахаб для продвижения северных регионов

16 октября 2026, 12:16

Денис Арапов заявил о создании Арктического медиахаба в Якутске

Денис Арапов (Фото: пресс-служба News Media Holding)

В Якутске планируют создать Арктический медиахаб, одним из ключевых проектов которого станет тематический канал «Mash Арктика». Об этом сообщил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на сессии «Арктика — территория притяжения» в рамках форума «Российская энергетическая неделя — 2026». Инициатива стала результатом работы профильной группы Госдумы, объединившей представителей СМИ, аналитиков, органов власти и институтов развития.