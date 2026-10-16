Юрист объяснил, когда соседи могут шуметь во время ремонта
Единого федерального закона о тишине в России нет: время, когда можно проводить шумные ремонтные работы, устанавливают региональные власти. Поэтому разрешённые часы зависят от места проживания, а за нарушение правил соседям может грозить штраф.
Об этом RuNews24 рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. В Москве шумный ремонт в жилых домах разрешён с понедельника по субботу с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. В воскресенье и нерабочие праздничные дни такие работы запрещены. Исключение действует для новостроек: в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию ремонт разрешён с 09:00 до 23:00 без дневного перерыва.
В Московской области действуют другие ограничения. В будни шумные строительные работы запрещены с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00, а в выходные — с 22:00 до 10:00. В других регионах расписание может отличаться, поэтому перед обращением с жалобой стоит проверить местные правила.
Якубович отметил, что предупредить соседей о ремонте заранее — скорее проявление уважения, чем обязанность. Однако если шум мешает в запрещённые часы, сначала можно попробовать договориться с соседями лично или через общедомовой чат.
Если договориться не удалось, при нарушении ночной тишины в Москве с 23:00 до 07:00 можно обратиться в полицию. На шумный ремонт в дневное время можно пожаловаться в Объединение административно-технических инспекций Москвы.
Эксперт советует фиксировать нарушения на аудио или видео, сохраняя дату и время записи. По данным Кодекса Москвы об административных правонарушениях, за нарушение тишины гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.
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