Юрист объяснил, когда соседи могут шуметь во время ремонта

16 октября 2026, 12:10

В Москве шумный ремонт запрещён по воскресеньям и в праздники

Фото: istockphoto / audioundwerbung

Единого федерального закона о тишине в России нет: время, когда можно проводить шумные ремонтные работы, устанавливают региональные власти. Поэтому разрешённые часы зависят от места проживания, а за нарушение правил соседям может грозить штраф.