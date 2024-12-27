ИТ-компании поблагодарили за вклад в развитие информационных технологий в Подмосковье

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
ГКУ МО «МОЦ ИКТ», возглавляемый Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, отвечает за реализацию государственной программы «Цифровое Подмосковье».
«Каждая из компаний, получивших ИТ-грант, для нас значима. Будь то маленькая ИТ-компания, создающая российский аналог туристического агрегатора, или один из крупнейших маркетплейсов страны. Все они — это наши Подмосковные цифровые жемчужинки», — сообщил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.Он отметил, что благодаря мерам поддержки в Московскую область перешли несколько крупных IT-компаний и другие известные IT-гиганты, что подтверждает привлекательность региона для крупного IT-бизнеса и эффективность принимаемых мер.
Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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