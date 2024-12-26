В Московской области создали пять центров цифрового образования детей «IT-куб»

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области активно открываются и развиваются центры цифрового образования детей «IT-Куб». Эти центры предлагают обучение современным информационным технологиям для детей от 7 до 18 лет, сообщает Министерство образования Московской области.
В период с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» были открыты пять центров цифрового образования детей «IT-куб» в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках.
В центрах дети осваивают программирование, мобильную разработку, робототехнику и другие актуальные направления в области информационных технологий. Обучение в «IT-Кубах» даёт возможность каждому ребёнку получить качественное дополнительное образование в сфере IT и подготовиться к будущей карьере.
«Я рад, что в нашей школе открылся цифровой центр "IT-куб.Химки", там я занимаюсь робототехникой. Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. Сейчас мы с командой готовимся к Робофесту и надеемся занять там призовые места», — рассказал учащийся школы «Лидер» Себастиан Окишор.
Фото: Министерство образования Московской области
В пресс-службе сообщили, что в Московской области функционируют четыре детских технопарка «Кванториум»: в Королёве, Балашихе и с 2024 года в Дмитровском и Одинцовском округах.
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