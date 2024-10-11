ИТ-компании России могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге

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С 24 по 26 октября текущего года в Екатеринбурге пройдет второй ИТ-конгресс и выставка «Форум Будущего» совместно со вторым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов.
«Форум Будущего» посвящен развитию цифровой индустрии в России и реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Задача форума заключается в обмене лучшими практиками, трансляции возможностей и решений ИТ-сферы.
Основные направления деловой программы — искусственный интеллект, цифровизация медицины, кибербезопасность, цифровизация промышленности и другие. Также в рамках «Форума Будущего» состоится выставка лидеров отечественной ИТ-индустрии, технические туры, Всероссийские студенческие соревнования и конференция по кибербезопасности «Киберучения в Уральском федеральном университете».
Принять участие в форуме могут делегации от российских субъектов в составе руководителя цифровой трансформации, представителей исполнительных органов госвласти, ответственных за цифровое развитие отраслей экономики в регионе, крупнейших региональных ИТ-компаний, а также специалистов профильных высших учебных заведений.
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Основные направления деловой программы — искусственный интеллект, цифровизация медицины, кибербезопасность, цифровизация промышленности и другие. Также в рамках «Форума Будущего» состоится выставка лидеров отечественной ИТ-индустрии, технические туры, Всероссийские студенческие соревнования и конференция по кибербезопасности «Киберучения в Уральском федеральном университете».
Принять участие в форуме могут делегации от российских субъектов в составе руководителя цифровой трансформации, представителей исполнительных органов госвласти, ответственных за цифровое развитие отраслей экономики в регионе, крупнейших региональных ИТ-компаний, а также специалистов профильных высших учебных заведений.
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Екатерина Коршунова