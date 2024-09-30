Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы

Фото: iStock/scyther5
Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.
«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления есть возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — добавила в беседе с RT Чукина.
До этого психолог Александр Бахтышин объяснил, зачем некоторые крупные компании могут публиковать фейковые вакансии.
«Компания собирает резюме потенциальных соискателей, возможно, приглашает их на собеседование, но при этом никаких дальнейших шагов не принимает. Работодатель просто готовит себе хорошую базу, список кандидатов для того, чтобы в случае освобождения той или иной должности быстро отсмотреть имеющийся список и пригласить уже проверенного человека», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бахтышин.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров.
Читайте также:
В сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров
Россиянам раскрыли, как объяснить частую смену работы на собеседовании
Россияне раскрыли, на что им чаще всего не хватает времени
Мелисса Тимофеева