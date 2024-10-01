IT-компания ABBYY разом уволила почти всех российских разработчиков

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Массовые увольнения российских сотрудников прошли в офисах IT-компании ABBYY в Сербии, Венгрии и на Кипре. Об этом сообщает канал Mash, со ссылкой1 на уволенных разработчиков.
Сообщается, что компания без объяснения причин расторгла трудовые договоры почти со всеми работавшими там россиянами. В соцсетях сотрудники пишут, что остались без работы в один день и никто их заранее не предупредил.
ABBYY является международным разработчиком программных продуктов в области обработки, потокового ввода и системы распознавания документов. Штаб-квартира находится в Милпитасе США.
Известно, что компания покинула Россию два года назад из-за поддержки Украины. Однако дочерняя фирма ABBYY «Content AI» все еще работает на территории РФ.
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«Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет», — сообщила одна из уволенных сотрудниц в соцсети Х.
ABBYY является международным разработчиком программных продуктов в области обработки, потокового ввода и системы распознавания документов. Штаб-квартира находится в Милпитасе США.
Известно, что компания покинула Россию два года назад из-за поддержки Украины. Однако дочерняя фирма ABBYY «Content AI» все еще работает на территории РФ.
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Лия Мурадьян