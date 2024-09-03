Россияне раскрыли, как начальство влияет на их настроение

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.
При этом 12% респондентов заявили, что у них ежедневно портится настроение из-за общения с начальством, у 11% это происходит несколько раз в неделю, у 22% — несколько раз в месяц, у 20% — несколько раз в год.
Причинами тому опрошенные назвали неумение планировать задачи, перекладывание ответственности на подчинённых и необоснованную критику.
До этого астролог Наталья Шевченко перечислила знаки зодиака, которым очень сложно даётся работа в команде. К ним она отнесла Скорпионов, Дев и Водолеев. Так, по её словам, Скорпионы любят всё контролировать и их авторитаризм отталкивает от себя, а Водолеи слишком поверхностно могут относится к должностным обязанностям.
Ранее исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
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Причинами тому опрошенные назвали неумение планировать задачи, перекладывание ответственности на подчинённых и необоснованную критику.
«За странное или сумбурное поведение проголосовали 34% участников исследования, за частую смену руководства — 28%, за крики — 20%», — приводит RT результаты исследования.
До этого астролог Наталья Шевченко перечислила знаки зодиака, которым очень сложно даётся работа в команде. К ним она отнесла Скорпионов, Дев и Водолеев. Так, по её словам, Скорпионы любят всё контролировать и их авторитаризм отталкивает от себя, а Водолеи слишком поверхностно могут относится к должностным обязанностям.
«Девы критичны к другим, уперты в своем мнении и сложно идут на компромиссы. Они фокусируют внимание команды на выхолащивании мелочей, из-за чего на стратегические действия не остается времени и сил», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шевченко.
Ранее исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
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Мелисса Тимофеева