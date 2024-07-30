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В Подмосковье оцифровали оформление перерасчёта за газ

30 июля 2024, 09:59
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

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Оформить перерасчёт начислений за использование газа жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Перевод услуг в «цифру» позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчёт начислений за газ жители региона могут на областном портале госуслуг или в приложении «Добродел», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Перерасчёт оплаты за газ можно сделать, если человек временно не жил в квартире или изменилось число проживающих там людей. Подавая онлайн-заявление по этой теме, нужно указать фамилию, имя и отчество абонента, а также номер лицевого счёта и прикрепить к заявке все необходимые документы.



Ответ на заявку поступит в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Если этот ответ будет положительным, сумму к оплате за газ пересчитают в течение пяти рабочих дней.

Заявка подаётся бесплатно.

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Подмосковных наставников пригласили принять участие во всероссийском конкурсе
30 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Всероссийский конкурс «Наставничество» проведут на президентской платформе «Россия — страна возможностей», принять в нём участие приглашаются представители всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Лучшие практики наставничества» и «Наставник года». В каждом из направлений предусмотрено по четыре номинации, касающиеся наставничества в сфере производства, образования, службы, а также социальной сферы и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
Регистрация заявок на участие уже началась, она проводится онлайн и продлится до 25 октября. Участники должны быть не моложе 18 лет.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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#россия
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Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях
Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка
30 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Об этом Маск написал в соцсети X.
Маск пошутил о сотне детей Дурова и сообщил, что эта цифра является уровнем новичка. Также американский предприниматель назвал Дурова Чингисханом.

Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. При этом у Илона Маска их двенадцать.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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В Балашихе завершают строительство инвестиционного детсада на 350 мест
30 июля 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Проект реализуется за счёт инвестора ЖК в рамках договора о комплексном развитии территории, строительная готовность детсада достигла уже 97%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На объекте завершаются фасадные и отделочные работы, а также пусконаладка инженерных систем и благоустройство территории», — отмечается в сообщении.
В трёхэтажном здании детского сада размещаются помещения для пятнадцати групп с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и туалетами. В детсаду также есть залы для музыкальных занятий и физкультуры, пищеблок и медпункт. На прилегающей территории размещаются игровые и спортивные площадки, общая прогулочная зона и зона для хозяйственных нужд.

Новый детский сад откроется 1 сентября.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 июля составила 4 балла
30 июля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Минское, Каширское, шоссе Энтузиастов и Пятницкое», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксирована 941 тысяча машин, это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В подмосковном ЖК-долгострое «Благовест» завершают выдачу ключей дольщикам
30 июля 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдачу ключей дольщикам завершают в жилом комплексе «Благовест» на территории городского округа Сергиев Посад, свои квартиры люди ждали двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время акты приёма-передачи квартир подписали уже 213 семей. Скоро новоселье отметят все 227 дольщиков», — говорится в сообщении.
ЖК «Благовест» начали возводить в 2012 году, однако у застройщика — компании «Стройинвест» — начались финансовые проблемы, поэтому работы на объекте были остановлены. В конце 2021 года проект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, благодаря чему работы удалось возобновить.

Сейчас проблемный дом достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.

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На Землю обрушилась магнитная буря
Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури
30 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг. Об этом Леус написал в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, во вторник, 30 июля, уровень магнитной бури будет сильным — G3, в среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, уровень природного явления дойдет до средней отметки G2. Леус отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще прошлой ночью, однако геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Суд перенес слушания по делу «крабового короля» Кана
30 июля 2024, 08:36

Фото: iStock/AMilkin

Заседание суда по делу предпринимателя Олега Кана перенесено до сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Владивостока.
Напомним, «крабовый король» обвиняется в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде нескольких тысяч тонн краба. Кроме того, предприниматель Кан уклонялся от уплаты налогов, задолжав государству более 3,5 млрд рублей.

В марте текущего года правозащитник Кана заявил о смерти своего клиента, однако Генпрокуратура РФ полагает, что «кончина» бизнесмена является инсценировкой.

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ВМФ РФ начал учения трех флотов и Каспийской флотилии с участием 20 000 человек
30 июля 2024, 06:55

Фото: iStock/NickolayV

Военно-морской флот России начал плановые учения Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии с участием более 20 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны России.
«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», — указано в сообщении министерства.
В оборонном ведомстве пояснили, что в учениях принимают участие около 300 кораблей, катеров и подводных лодок, 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и спецтехники, а также более 20 тысяч человек военнослужащих и персонала.

В планах учений — отработать 300 боевых упражнений, которые включают зенитные, ракетные и артиллерийские залпы, постановку помех и использование противолодочного оружия.

Основная цель мероприятия — проверить слаженность военного управления на всех уровнях и готовность экипажей.

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#минобороны рф
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Галкин* обжаловал в Верховном суде РФ отказ исключить его из реестра иноагентов
30 июля 2024, 05:35

Фото: istockphoto/arsenisspyros

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* добрался до Верховного суда РФ с обжалованием отказа исключить его из данного реестра. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости. Уточняется, что дату заседания пока не назначили.
«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена», — приводится комментарий суда.
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключать бежавшего за границу шоумена из реестра иностранных агентов.

До этого сообщалось, что Минюст РФ не нашел оснований для признания жены Галкина* певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — указано в ответе министерства.
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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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