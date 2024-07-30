В Подмосковье оцифровали оформление перерасчёта за газ

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Оформить перерасчёт начислений за использование газа жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Перевод услуг в «цифру» позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчёт начислений за газ жители региона могут на областном портале госуслуг или в приложении «Добродел», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.Перерасчёт оплаты за газ можно сделать, если человек временно не жил в квартире или изменилось число проживающих там людей. Подавая онлайн-заявление по этой теме, нужно указать фамилию, имя и отчество абонента, а также номер лицевого счёта и прикрепить к заявке все необходимые документы.
Ответ на заявку поступит в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Если этот ответ будет положительным, сумму к оплате за газ пересчитают в течение пяти рабочих дней.
Заявка подаётся бесплатно.
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