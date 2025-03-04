В России стартовала программа «Практики созидания» для молодежи и педагогов

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10 февраля 2025 года стартовал второй этап всероссийской программы «Городская среда будущего. Практики созидания». Проект направлен на поддержку подростков и молодежи (12-25 лет), а также педагогов и родителей, сообщает пресс-служба национальной инициативы «Живые города».
Участники смогут развить лидерские и предпринимательские навыки, научиться проектной деятельности и внести вклад в развитие своих городов.
Образовательная программа длится шесть недель и включает три модуля: «Гибкость», «Устойчивость» и «Проактивность». В рамках проекта предусмотрены тренинги, семинары, консультации с экспертами и конкурс городских инициатив.
В 2025 году цель проекта — помочь тысячам молодых горожан, их педагогам и родителям получить знания и навыки для успешной, счастливой и созидательной жизни, а также активного участия в развитии своего города.
На период с 2025 по 2030 годы проект ставит задачу поддержать системное развитие 1000 городов, обучая и сопровождая городские администрации, команды по развитию городов и всех их жителей в реализации инициатив по улучшению городской среды.
Финал программы пройдет 22 апреля 2025 года. Организаторами выступает сообщество «Живые города» совместно с ведущими ВУЗами и институтами развития России, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ и МШУ Сколково.
Участие в программе бесплатное. Регистрация открыта до 17 марта на сайте.
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Образовательная программа длится шесть недель и включает три модуля: «Гибкость», «Устойчивость» и «Проактивность». В рамках проекта предусмотрены тренинги, семинары, консультации с экспертами и конкурс городских инициатив.
В 2025 году цель проекта — помочь тысячам молодых горожан, их педагогам и родителям получить знания и навыки для успешной, счастливой и созидательной жизни, а также активного участия в развитии своего города.
На период с 2025 по 2030 годы проект ставит задачу поддержать системное развитие 1000 городов, обучая и сопровождая городские администрации, команды по развитию городов и всех их жителей в реализации инициатив по улучшению городской среды.
Финал программы пройдет 22 апреля 2025 года. Организаторами выступает сообщество «Живые города» совместно с ведущими ВУЗами и институтами развития России, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ и МШУ Сколково.
Участие в программе бесплатное. Регистрация открыта до 17 марта на сайте.
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Дайана Хусинова