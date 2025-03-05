В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете

Фото: пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ»
В российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился новый раздел, посвящённый детской безопасности. Он создан совместно с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде и включает материалы об интернет-угрозах и правилах осознанного поведения в сети, сообщает пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ».
«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», — сказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.
Эксперты Альянса займутся верификацией информации о безопасном цифровом пространстве в России, что обеспечит её доступность и достоверность для широкой аудитории. Уже опубликованы первые проверенные статьи, в которых рассматриваются темы интернет-мошенничества, даркнета, онлайн-груминга, кибербуллинга, овершеринга, тёмных паттернов, а также интернет и игровой зависимости.
«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача — сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с РУВИКИ позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети», — подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.
Проект РУВИКИ был представлен на РИФ-2023. Платформа объединяет профессионалов и обычных пользователей, а эксперты выступают гарантами достоверности опубликованных материалов. Основные принципы энциклопедии — удобство, открытость, нейтральность и точность информации.
Альянс по защите детей в цифровой среде — ведущий российский центр компетенций в сфере детской цифровой безопасности. Он был создан 1 сентября 2021 года при участии Президента России. Его цель — формирование безопасной онлайн-среды для детей и подростков.
В число основателей организации вошли крупнейшие технологические, цифровые и медиакомпании России, включая «билайн», VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лабораторию Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальную Медиа Группу», «Ростелеком» и «Яндекс».
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Дайана Хусинова