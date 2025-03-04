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В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»

Фото: Национальный центр «Россия»

Фото: Национальный центр «Россия»

Проект «Путешествие по России» официально открыт в Национальном центре «Россия». Подробностями поделился первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.
«Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре «Россия» создан проект «Путешествие по России». Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — сказал он.
В экспозиции «Путешествие по России» объединены современные достижения, а также история и традиции каждого федерального округа страны. Она рассказывает о многообразии природы, культуры и истории России.

Ранее сообщалось, какая программа стартовала в России.

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Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России
04 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/A.Greeg

8 марта, день весны и женственности, Международный женский день, праздник мимозы, день женской солидарности — все эти названия олицетворяют благодарность мира женщинам и прекрасной половине человечества. Об истории и традициях самого прекрасного праздника весны читайте в материале «Радио 1».

Почему 8 марта — это международный женский день

Фото: iStock/Cannasue

8 марта отмечается как Международный женский день в честь борьбы женщин за равные права и возможности. История этого дня уходит корнями в начало 20 века, когда женщины начали активно выступать за свои права, включая право голоса, право на труд и равную оплату.

Впервые женщины открыто выступили за свои права 8 марта 1857 года. В тот день в Нью-Йорке состоялась акция протеста под названием «Марш пустых кастрюль». Несколько сотен работниц швейных и обувных производств прошли по улицам Манхэттена, выражая своё недовольство условиями труда. Они требовали сократить рабочий день с 16 до 10 часов, уравнять заработную плату с мужчинами и предоставить им право голоса. Тогда женщины не были услышаны, но проблема была обозначена.

Спустя 51 год в 1908 году все по тому же поводу начались протесты в Нью-Йорке. Проблема неравноправия мужчин и женщин была острой во многих развивающихся странах. Во второй половине 19 века забастовки вспыхивали в разных странах Европы. Женщины боролись за возможность получить образование, за создание женских учебных заведений и за свои гражданские права. Протесты женщин сильно повлияли на настроение общества, и сильные мира сего начали заниматься решением давно существующих проблем.

Как появился праздник


​Фото: iStock/RockingStock

В 1910 году женские движения заговорили устами Клары Цеткин. В Копенгагене состоялась международная конференция работниц, в которой приняли участие около сотни представительниц из 17 государств. Именно на этом мероприятии Клара Цеткин выступила с инициативой учредить Международный женский день как символ борьбы за равноправие женщин.

В России волнения по вопросам эмансипации женщин совпали с революционным движением 1917 года. 8 марта в Петрограде прошла масштабная демонстрация, которая стала лишь небольшой частью волнений, происходящих в стране. Всем известно, что революционное движение того года закончилось отречением царя, а временное правительство учло требования слабого пола и дало женщинам значительные права.

После гражданской войны в 1921 году решением 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта. Значительно позже, Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день будет объявлен нерабочим.

Стоит отметить, что мировое сообщество только к концу 1979 году примет Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а придерживаться данного документа будут 189 государств мира.

Традиции на 8 марта


​Фото: iStock/Elena Katkova

В государствах, которые раньше входили в состав Советского Союза, 8 Марта по-прежнему остаётся одним из самых любимых праздников. Изначально он был днём, когда женщины боролись за свои права, но со временем стал днём, когда их заслуги, доброту и заботу отмечают и ценят. В этот день принято поздравлять матерей, бабушек, жён и коллег, подчёркивая их важность в жизни каждого человека.

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Как празднуют 8 марта


В Италии праздник называется "Festa della Donna". В этот день мужчины дарят женщинам мимозу — жёлтые цветы, символизирующие весну и женскую силу. Также проводятся различные мероприятия и акции, посвящённые правам женщин.

В Китае 8 марта — это неофициальный праздник, но многие женщины получают выходной или сокращённый рабочий день. Мужчины дарят женщинам цветы и подарки, а также организуют праздничные мероприятия.

В Бразилии этот день отмечается как день борьбы за права женщин. Проводятся митинги и акции, направленные на привлечение внимания к проблемам насилия и дискриминации по отношению к женщинам.

В Индии Международный женский день отмечается различными мероприятиями, направленными на повышение осведомлённости о правах женщин. Проводятся семинары, выставки и культурные программы.

В Соединённых Штатах Америки, Австралии и Великобритании не существует однодневного торжества, известного как Международный женский день. Однако в этих странах есть месяцы, посвящённые женской истории. Каждый год специальные организации выбирают определённую тему или направление и организуют различные мероприятия, которые отражают вклад женщин в этой области.

В каких странах празднуют Международный женский день


​Фото: iStock/Viktoriya Kraynyuk

В государствах, ранее входивших в состав Советского Союза, Международный женский день отмечают как праздник. В этих странах 8 марта — официальный выходной, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии.

Наравне с российскими женщинами дамы из Анголы, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджи, Китая, Конго, Лаоса, Македонии, Монголии, Непала, Северной Кореи имеют полноценный выходной день в этот праздник.

В 1959 году социалистическая Куба объявила 8 марта Днём признания заслуг кубинок в борьбе за независимость страны. С тех пор в этот день проходят яркие мероприятия: карнавалы, фестивали, выставки и конференции, на которых говорят о достижениях женщин.

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Эндокринолог назвала главную причину ожирения среди детей и взрослых
Эндокринолог Симакова: к ожирению приводит избыточное потребление калорий
04 марта 2025, 16:53

Фото: iStock/Pawel Kajak

Во всем мире 4 марта отмечается день борьбы с ожирением. Эта проблема стала одной из серьезных угроз для здоровья человечества. Особенно острый вопрос — ожирение среди детей.
Врач-эндокринолог «НИКИ детства» Мария Симакова в беседе с «Радио 1» заявила, что на настоящий момент ожирение развивается у детей и взрослых из-за избыточного потребления калорий, что приводит к искажению пищевых предпочтений.

«Если это серьезные эндокринные нарушения, то ребенок будет иметь сопутствующие достаточно тяжелые диагнозы. Это крайне редкие случаи. Ожирение — диагноз клинический. То есть нет никаких специальных инструментов для того, чтобы этот диагноз поставить», — сказала эксперт.

По ее словам, на развитие ожирения влияют наследственность и пищевые привычки внутри семьи.

«Разбираться нужно именно с едой. Нужно выявлять причину, почему ребенок кусочничает, почему много ест. Этим занимаются врачи, а потом назначают какие-то минимальные физические нагрузки с расширением объема», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что необходимо посещать врача-эндокринолога раз в три месяца для профилактики.

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«Странная история»: Нарколог оценил инициативу Госдумы запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Нарколог Шуров: запрет на алкоголь по воскресеньям приведет к запасам на неделю
04 марта 2025, 16:18

Фото: istockphoto/jacoblund

В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это в перспективе положительно повлияет на рождаемость в стране.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с «Радио 1» предположил, что этот законопроект коснется только одного из выходных дней, когда действительно употребляется достаточно высокое количество алкоголя.

«Более того, это с некой заботой о следующем рабочем дне, чтобы люди к понедельнику пришли в себя. Потому что многие начинают употреблять в пятницу, в субботу разгоняются, а в воскресенье не всем удается успешно затормозить», — прокомментировал эксперт.

По его словам, выходные у людей ассоциируются с выпивкой как ритуал.

«Как у детей ассоциируются праздники с вкусной едой, так у взрослых — с алкоголем. Это все уже внедряется на подсознание. Многие просто запасутся алкоголям, предвидя этот закон. И не будет никакой проблемы и препятствия», — отметил врач.

Он добавил, что это мера является странной историей, с учетом доступности алкоголя и заваленных прилавков.

«Огромное ценовое разнообразие. Алкоголь привязывается эмоционально к значимым событиям, поэтому триггеров очень много. А зависимых от алкоголя людей должны лечить врачи», — объяснил Шуров.

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В России стартовала программа «Практики созидания» для молодежи и педагогов
04 марта 2025, 15:54

Фото: istockphoto / anyaberkut

10 февраля 2025 года стартовал второй этап всероссийской программы «Городская среда будущего. Практики созидания». Проект направлен на поддержку подростков и молодежи (12-25 лет), а также педагогов и родителей, сообщает пресс-служба национальной инициативы «Живые города».
Участники смогут развить лидерские и предпринимательские навыки, научиться проектной деятельности и внести вклад в развитие своих городов.

Образовательная программа длится шесть недель и включает три модуля: «Гибкость», «Устойчивость» и «Проактивность». В рамках проекта предусмотрены тренинги, семинары, консультации с экспертами и конкурс городских инициатив.

В 2025 году цель проекта — помочь тысячам молодых горожан, их педагогам и родителям получить знания и навыки для успешной, счастливой и созидательной жизни, а также активного участия в развитии своего города.

На период с 2025 по 2030 годы проект ставит задачу поддержать системное развитие 1000 городов, обучая и сопровождая городские администрации, команды по развитию городов и всех их жителей в реализации инициатив по улучшению городской среды.

Финал программы пройдет 22 апреля 2025 года. Организаторами выступает сообщество «Живые города» совместно с ведущими ВУЗами и институтами развития России, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ и МШУ Сколково.

Участие в программе бесплатное. Регистрация открыта до 17 марта на сайте.

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Названы ключевые блоки разговора Путина с главой Татарстана
Какохо перечислил ключевые блоки разговора Путина с главой Татарстана
04 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/yulenochekk

Глава исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо перечислил ключевые блоки в разговоре президента РФ Владимира Путина и руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Об этом он рассказал в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, эти два блока — общественно-политическая обстановка и социально-экономический вопрос. В первом, отметил он, все стабильно, так как Татарстан находится в лидерах по числу религиозных организаций, чему уделяется много внимания.
«Ключевой блок – социально-экономический. Здесь прослеживается стабильность. Мы услышали, что удалось решить проблему комплектующих в машиностроении, в частности — при сборке КАМАЗов. Модернизированы и другие предприятия в отрасли, процесс идет позитивно», — поделился председатель исполкома.
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