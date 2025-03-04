В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»

Фото: Национальный центр «Россия»
Проект «Путешествие по России» официально открыт в Национальном центре «Россия». Подробностями поделился первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.
«Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре «Россия» создан проект «Путешествие по России». Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — сказал он.В экспозиции «Путешествие по России» объединены современные достижения, а также история и традиции каждого федерального округа страны. Она рассказывает о многообразии природы, культуры и истории России.
Ранее сообщалось, какая программа стартовала в России.
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Никита Кротов