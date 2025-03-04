В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»

В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это в перспективе положительно повлияет на рождаемость в стране.