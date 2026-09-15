IT-предприниматель Ким: математики выступают против ИИ

15 сентября 2026, 18:02

Фото: iStock/Alexander Sikov

Искусственный интеллект по-прежнему вызывает споры. Об этом рассказал предприниматель, стратег, основатель бизнес-юнитов в маркетинге, IT-разработке и AI-решениях Константин Ким.





Математики из американской компании OpenAI сообщили, что их внутренняя модель смогла решить одну из задач, известную как одна из семи «Загадок тысячелетия». За успешное доказательство или опровержение этой задачи Математический институт Клэя в Кембридже (США) назначил премию в 1 миллион долларов.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Ким выразил мнение, что доказывать эффективную работу ИИ с помощью другого ИИ не очень разумно даже при использовании точных математических расчетов.





«Итоговая оценка должна быть получена именно от экспертов в этой сфере, а это люди, это ученые, которые уже сейчас заявляют о своем несогласии. Тем самым этот конфликт набирает обороты. Поэтому говорить только о том, что Lean оценила и подтвердила, что да, все верно, я считаю неправильно», — считает эксперт.