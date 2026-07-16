Сергей Безруков заявил, что искусственный интеллект не заменит сценаристов

16 июля 2026, 22:56

Безруков считает, что нейросети могут помогать в работе кино

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

Народный артист России Сергей Безруков высказался о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии. Об этом сообщает «ИС Вести».





По мнению актёра, современные технологии могут стать полезным инструментом для сценаристов, однако полностью заменить человека в творческой профессии им не под силу.



Безруков подчеркнул, что ИИ способен облегчить отдельные этапы работы над сценарием, но настоящие идеи, эмоции и авторский взгляд остаются за человеком.





«Никогда искусственный интеллект не заменит творчество сценариста. Помочь сценаристу возможно, но всё равно заменить сценариста до конца невозможно, равно как режиссёра, равно как и актёра тоже», — заявил актёр.