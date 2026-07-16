Сергей Безруков заявил, что искусственный интеллект не заменит сценаристов
Безруков считает, что нейросети могут помогать в работе кино
Народный артист России Сергей Безруков высказался о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии. Об этом сообщает «ИС Вести».
По мнению актёра, современные технологии могут стать полезным инструментом для сценаристов, однако полностью заменить человека в творческой профессии им не под силу.
Безруков подчеркнул, что ИИ способен облегчить отдельные этапы работы над сценарием, но настоящие идеи, эмоции и авторский взгляд остаются за человеком.
«Никогда искусственный интеллект не заменит творчество сценариста. Помочь сценаристу возможно, но всё равно заменить сценариста до конца невозможно, равно как режиссёра, равно как и актёра тоже», — заявил актёр.Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказывал противоположную точку зрения относительно возможностей нейросетей в музыкальной индустрии. По его мнению, композиции, созданные искусственным интеллектом, уже способны конкурировать с работами реальных исполнителей, задавать тренды и попадать в плейлисты слушателей.