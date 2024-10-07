IT-специалист Рыбников опроверг порождение ИИ сокращение рабочих мест

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Аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что распространённое мнение о том, что развитие искусственного интеллекта и новых технологий вызовет сокращение рабочих мест и повысит уровень безработицы, является не совсем верным.
По его словам, ИИ, наоборот, повысит производительность труда работников и поможет им выполнять свои обязанности более эффективно.
До этого сообщалось, что сегодня, 7 октября, отмечают свой профессиональный праздник такие востребованные специалисты, как архитекторы. Как пишет Общественная Служба Новостей, традиционно этот день отмечают, собираясь на форумах, симпозиумах и конференциях, решая на таких мероприятиях текущие проблемы, связанные с реставрацией и строительством, делясь опытом и своими знаниями, устраивая дискуссии.
Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
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«Развитие нейросетей и ИИ вызывает много споров, как это повлияет на рынок труда. Некоторые боятся, что новые технологии приведут к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Но это не совсем так. К 2030 году до 800 млн рабочих мест могут быть автоматизированы, но массовых увольнений не будет. Новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития», — прокомментировал в беседе с RT Рыбников.
До этого сообщалось, что сегодня, 7 октября, отмечают свой профессиональный праздник такие востребованные специалисты, как архитекторы. Как пишет Общественная Служба Новостей, традиционно этот день отмечают, собираясь на форумах, симпозиумах и конференциях, решая на таких мероприятиях текущие проблемы, связанные с реставрацией и строительством, делясь опытом и своими знаниями, устраивая дискуссии.
Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
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Мелисса Тимофеева