Перечислены профессии, которые скоро могут быть полностью заменены ИИ

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Коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявил, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
«ИИ в последнее время начал заменять копирайтеров и личных ассистентов. А на смену операторам кол-центров теперь пришли чат-боты и виртуальные помощники. ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать процесс работы. В дальнейшем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов, переводчиков. IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты», — добавил в беседе с Газета.ру Дёмин.Вместе с тем новые технологии не просто нивелируют привычные всем профессии, но и создадут новые, считает специалист.
Ранее сообщалось, что самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты.
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Мелисса Тимофеева