В Раменском открылась инженерная школа «Первопроходец»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Уникальный центр дополнительного образования «Первопроходец», ориентированный на глубокое изучение инженерного дела и повышение престижности этой профессии среди молодого поколения, заработал в Раменском, он будет взаимодействовать со школами, средними специальными учебными заведениями и работодателями, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мы искренне рады открытию этого инженерного центра, потому что именно инженерное, техническое направление сейчас очень востребовано. Мы понимаем дефицит интереса у наших детей к инженерным специальностям и наукам, и надеемся, что наличие этого центра позволит изменить мнение наших старшеклассников, привлечь их к тем увлекательным проектам, которые будут реализовываться в центре «Первопроходец», — сказала председатель Комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.Записаться на занятия в инженерную школу «Первопроходец» можно через соцсети центра или по телефону: 8 (993) 250-22-50.
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