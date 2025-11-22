Умерла итальянская певица Орнелла Ванони
Известная эстрадная исполнительница Орнелла Ванони ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Согласно его данным, артистка умерла у себя дома в Милане, когда ей внезапно стало плохо. Другие обстоятельства смерти звезды не приводятся.
Орнелла Ванони родилась в благополучной семье и получила образование за границей. Позже она окончила Академию драматического искусства в Милане, после чего начала карьеру на музыкальной сцене.
Певица сотрудничала с такими выдающимися музыкантами, как Фабрицио Де Андре и Лучо Далла, а также с известными джазовыми исполнителями. Восемь раз Ванони принимала участие в престижном фестивале эстрадной песни в Сан‑Ремо. В 2020, 2021 и 2023 годах она выступала в качестве приглашённой звезды на сцене «Аристон», где проходит фестиваль.
