Эксперт назвал причину крушения истребителя в Дубае

22 ноября 2025, 00:12

Военный эксперт Кнутов: отказ двигателя мог привести к авиакатастрофе в Дубае

Фото: istockphoto / Milous

Военный эксперт Юрий Кнутов поделился своими предположениями о причинах катастрофы с индийским истребителем HAL Tejas, разбившимся во время авиашоу в Дубае.





По мнению специалиста, наиболее вероятной причиной инцидента мог стать отказ двигателя. Кнутов отметил, что имеющиеся видеозаписи происшествия не отличаются высоким качеством. При этом сама съёмка выполнена с большого расстояния, что затрудняет точную диагностику.



Эксперт также обратил внимание на особенности конструкции самолёта. HAL Tejas представляет собой сложную систему, собранную из компонентов разных производителей. Поэтому здесь может стоять вопрос о совместимости оборудования.



«Что-то делается индийское, двигатель американский, прицел радиолокационный для наведения ракет, может быть, даже израильский... Конечно, не всегда есть должная совместимость одних узлов с другими. Есть такое понятие «сопряжение» — взаимодействие систем не всегда бывает идеальным, когда это всё из разных стран», — заявил Кнутов в беседе с RT.