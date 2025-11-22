Анфиса Чехова озвучила примерную дату свадьбы с Златопольским
Телеведущая Анфиса Чехова и её жених, продюсер Александр Златопольский, определились с ориентировочными датами свадебного торжества.
В интервью «Комсомольской правде» Чехова объяснила, почему церемония не состоится этой осенью или зимой. По ее словам, предложение супруг сделал лишь в конце лета, а организовывать важное событие в холодное время года звезда не хочет.
«Я никогда не мечтала о свадьбе в соболях, никогда не мечтала о холодной зимней свадьбе. Поэтому мы перенесем торжество на весну или лето», — поделилась Чехова.Пара планирует провести пышное, но закрытое мероприятие в кругу самых близких людей. Будущие молодожены попросили вместо традиционных подарков преподнести им свадебное путешествие.