Анфиса Чехова озвучила примерную дату свадьбы с Златопольским

22 ноября 2025, 02:03

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Telegram / @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова и её жених, продюсер Александр Златопольский, определились с ориентировочными датами свадебного торжества.





В интервью «Комсомольской правде» Чехова объяснила, почему церемония не состоится этой осенью или зимой. По ее словам, предложение супруг сделал лишь в конце лета, а организовывать важное событие в холодное время года звезда не хочет.



«Я никогда не мечтала о свадьбе в соболях, никогда не мечтала о холодной зимней свадьбе. Поэтому мы перенесем торжество на весну или лето», — поделилась Чехова.