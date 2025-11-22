Первый выпуск комикса о Супермене продали за $9,12 млн
На аукционе Heritage Auctions ушел с молотка первый выпуск комикса о Супермене, изданный в 1939 году. Итоговая цена лота составила $9,12 миллиона, передает пресс-служба организации.
По данным экспертов, это новый абсолютный рекорд среди когда‑либо проданных комиксов. Раритетный экземпляр десятки лет хранился на чердаке в Северной Калифорнии. Комикс лежал в картонной коробке, защищённый лишь стопкой старых газет. Несмотря на скромные условия хранения, издание сохранилось в превосходном состоянии.
Специалисты крупнейшего сервиса по оценке комиксов CGC присвоили экземпляру 9,0 баллов из 10. По словам представителей аукционного дома Heritage Auctions, это лучший из когда‑либо проданных экземпляров.
Сумма сделки значительно превзошла предыдущий рекорд. Ранее самым дорогим комиксом считался другой выпуск о Супермене (первый номер Action Comics 1938 года), проданный в 2024 году за $6 миллионов.
