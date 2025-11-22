Первый выпуск комикса о Супермене продали за $9,12 млн

22 ноября 2025, 01:25

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

На аукционе Heritage Auctions ушел с молотка первый выпуск комикса о Супермене, изданный в 1939 году. Итоговая цена лота составила $9,12 миллиона, передает пресс-служба организации.