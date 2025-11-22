Достижения.рф

Первый выпуск комикса о Супермене продали за $9,12 млн

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

На аукционе Heritage Auctions ушел с молотка первый выпуск комикса о Супермене, изданный в 1939 году. Итоговая цена лота составила $9,12 миллиона, передает пресс-служба организации.



По данным экспертов, это новый абсолютный рекорд среди когда‑либо проданных комиксов. Раритетный экземпляр десятки лет хранился на чердаке в Северной Калифорнии. Комикс лежал в картонной коробке, защищённый лишь стопкой старых газет. Несмотря на скромные условия хранения, издание сохранилось в превосходном состоянии.

Специалисты крупнейшего сервиса по оценке комиксов CGC присвоили экземпляру 9,0 баллов из 10. По словам представителей аукционного дома Heritage Auctions, это лучший из когда‑либо проданных экземпляров.

Фото: Heritage Auctions
Сумма сделки значительно превзошла предыдущий рекорд. Ранее самым дорогим комиксом считался другой выпуск о Супермене (первый номер Action Comics 1938 года), проданный в 2024 году за $6 миллионов.
Александр Огарёв

