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Итальянский десерт без выпечки: панакота с вишнёвым соусом своими руками без особых усилий

Фото: iStock/Nataliia Sirobaba

Фото: iStock/Nataliia Sirobaba

Паннакотта с вишневым соусом – это изысканное итальянское десертное блюдо, которое пользуется популярностью по всему миру. «Радио 1» расскажет, как приготовить нежный и вкусный десерт, который не оставит никого равнодушным.


Ингредиенты

Для панакоты:

  • 500 мл сливок жирностью 10%;
  • 70 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 10 г желатина.

Для вишнёвого соуса:

  • 350 г замороженной вишни;
  • 75 г сахара;
  • 1 ч. л. без горки картофельного или кукурузного крахмала.
Если у вас вишня без косточки, то понадобится 300 г.

Фото: iStock/mpephotos



Инструкция

Подготовьте все необходимые продукты. Заранее разморозьте вишню, если она с косточками.

Готовим панакоту

  1. Залейте желатин 60 мл холодной воды и оставьте на 5 минут.
  2. В кастрюле соедините сливки с сахаром и ванильным сахаром и подогрейте, постоянно помешивая, но не кипятите. После добавьте в тёплые сливки набухший желатин.
  3. Тщательно перемешайте, чтобы желатин растворился.
  4. Разлейте получившуюся смесь по креманкам и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь, чтобы смесь застыла.

Фото: iStock/Fabián Ponce


Готовим вишнёвый соус

  1. Выньте из ягод косточки (если нужно).
  2. В сотейнике соедините вишню и сахар. Поставьте посуду на огонь и варите примерно 10 минут.
  3. Растворите крахмал в 50 мл воды. После полученную смесь влейте в сотейник с вишнёвым вареньем.
  4. Варите соус до загустения, примерно минуту. Дайте ему остыть.

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Собираем десерт

На застывшую панакоту выложите вишнёвый соус. Готово! Приятного аппетита!

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