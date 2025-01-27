Итальянский десерт без выпечки: панакота с вишнёвым соусом своими руками без особых усилий

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Паннакотта с вишневым соусом – это изысканное итальянское десертное блюдо, которое пользуется популярностью по всему миру. «Радио 1» расскажет, как приготовить нежный и вкусный десерт, который не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
Для панакоты:
- 500 мл сливок жирностью 10%;
- 70 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 10 г желатина.
Для вишнёвого соуса:
- 350 г замороженной вишни;
- 75 г сахара;
- 1 ч. л. без горки картофельного или кукурузного крахмала.
Фото: iStock/mpephotos
ИнструкцияПодготовьте все необходимые продукты. Заранее разморозьте вишню, если она с косточками.
Готовим панакоту
- Залейте желатин 60 мл холодной воды и оставьте на 5 минут.
- В кастрюле соедините сливки с сахаром и ванильным сахаром и подогрейте, постоянно помешивая, но не кипятите. После добавьте в тёплые сливки набухший желатин.
- Тщательно перемешайте, чтобы желатин растворился.
- Разлейте получившуюся смесь по креманкам и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь, чтобы смесь застыла.
Фото: iStock/Fabián Ponce
Готовим вишнёвый соус
- Выньте из ягод косточки (если нужно).
- В сотейнике соедините вишню и сахар. Поставьте посуду на огонь и варите примерно 10 минут.
- Растворите крахмал в 50 мл воды. После полученную смесь влейте в сотейник с вишнёвым вареньем.
- Варите соус до загустения, примерно минуту. Дайте ему остыть.
Фото: iStock/Natalia Kokhanova
Собираем десертНа застывшую панакоту выложите вишнёвый соус. Готово! Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина