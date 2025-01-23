Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке

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Воздушные маффины на молоке с клюквой очень легко приготовить. Подробнее — в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 180 мл молока;
- 1 яйцо;
- растительное масло — 1/3 стакана для теста, и также понадобится небольшое количество для смазывания формочек;
- 320 г муки высшего сорта;
- 100 г сахара;
- 3 ч. л. без горки разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. соли;
- ваниль — по вкусу;
- 1 ст. л. тёртой цедры лимона;
- 1/2 стакана вяленой клюквы или изюма.
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Рецепт
- В ёмкость добавляем молоко, яйцо, растительное масло, муку, сахар, разрыхлитель, соль, ваниль и вяленую клюкву. Всё хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
- Выкладываем тесто в смазанные растительным маслом в формочки для маффинов.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке (в верхней части) до 200 градусов 15 минут.
Маффины можно подать к чаю или кофе. Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина