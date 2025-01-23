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Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке

Фото: iStock/bhofack2

Фото: iStock/bhofack2

Воздушные маффины на молоке с клюквой очень легко приготовить. Подробнее — в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 180 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • растительное масло — 1/3 стакана для теста, и также понадобится небольшое количество для смазывания формочек;
  • 320 г муки высшего сорта;
  • 100 г сахара;
  • 3 ч. л. без горки разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • ваниль — по вкусу;
  • 1 ст. л. тёртой цедры лимона;
  • 1/2 стакана вяленой клюквы или изюма.

Фото: iStock/wallaby68



Рецепт

  1. В ёмкость добавляем молоко, яйцо, растительное масло, муку, сахар, разрыхлитель, соль, ваниль и вяленую клюкву. Всё хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
  2. Выкладываем тесто в смазанные растительным маслом в формочки для маффинов.
  3. Выпекаем в предварительно разогретой духовке (в верхней части) до 200 градусов 15 минут.
При готовке корочка на маффинах трескается. Если вам нужна гладкая поверхность, например, чтобы украсить кексы кремом, выпекайте при 140—160 градусах. Время готовки при этом увеличится.

Маффины можно подать к чаю или кофе. Приятного аппетита!

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#кулинария
#статьи
«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»
Диетолог Бобровский: «пивной живот» влияет на многие процессы в организме
23 января 2025, 16:46

Фото: istockphoto/VladOrlov

Пивной живот — какой он? И чем отличается от обычного? Так часто мы слышим это словосочетание, обозначающее пристрастие к определенному алкогольному напитку. Но является ли этот термин реальным?
Кандидат медицинских наук, врач, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что «пивной живот» подразумевает большое отложение висцерального жира, который находится внутри брюшной полости.

«Этот жир чрезвычайно опасен, потому что внутри брюшной полости он отрицательно влияет на многие внутренние органы и на многие процессы. Есть даже в медицине такое заболевание, которое называется «метаболический синдром» — это целый спектр разных болезней, которые связаны с жиром в области брюшной полости», — объяснил эксперт.

По его словам, пиво влияет на появление живота только в своей калорийности, хотя не считается самым калорийным алкогольным напитком.

«Калорийность у пива 40−50 килокалорий на 100 граммов, это не самый калорийный напиток в рационе человека. Но пиво очень часто употребляется с высококалорийными закусками: чипсы, соусы, орешки. Соль, содержащаяся в этих закусках, плохо влияет на здоровье тоже. То есть причина появления «пивного живота» заключается в избыточном потреблении калорий», — поделился диетолог.

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#соль
#алкоголизм
#алкоголь
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Жителям Подмосковья рассказали, как не поссориться с соседями во время капремонта
Жителям Подмосковья рассказали, как не ссориться с соседями во время капремонта
23 января 2025, 16:20

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капремонт многоквартирного дома - испытание жильцов на терпение и взаимоуважение. Однако оно может пройти легко, если грамотно выстроить коммуникацию, заявили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Московской области. Там дали рекомендации, которые помогут избежать конфликтов между участниками процесса.
Общение с соседями и рабочими лучше начинать в вежливом тоне. Позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение.
«Не допускайте конфликтов. Временные неудобства при ремонте неизбежны, и агрессия только усугубит ситуацию. Попробуйте спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Помните, что все жильцы имеют право на своё мнение, даже если оно отличается от вашего. Уважение личного пространства — залог мирного сосуществования», – отметили в фонде.
Помимо этого, необходимо искать компромиссы. Если шумные работы мешают, лучше договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени их проведения.
«Проявляйте терпение. Помните, что ремонт – временное явление, а результаты останутся надолго. Если проблема выходит за рамки обычных неудобств, свяжитесь с руководителем проекта Центра управления проектами Фонда капитального ремонта. Его контакты указаны на информационной табличке, размещённой в доме», – добавили в пресс-службе.
Там заверили, что следование этим рекомендациям позволит жильцам с лёгкостью преодолеть все этапы капитального ремонта и сохранить добрососедские отношения.

Подробную информацию о ходе капитального ремонта в доме можно найти на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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#московская область
#минжкх мо
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Генпрокуратура выиграла суд у экс-владельцев «Макфы»
Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
23 января 2025, 16:17

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Почти 20 миллиардов рублей взыскал суд с бывших владельцев акционерного общества «Макфа» по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на адвоката ответчиков Вячеслава Плахотнюка.
«Суд полностью удовлетворил иск», — прокомментировал защитник.
По словам адвоката Игоря Трунова, который также защищает интересы ответчиков, решено «взыскать солидарно с 14 ответчиков 19,74 млрд рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ». Кроме того, известно, что со всех солидарно взыщут госпошлину в 900 тысяч рублей.

Заседание было закрытым.

Генпрокуратура обратилась в суд в ноябре прошлого года, подав иск к бывшему главе челябинского региона Михаилу Юревичу, который был основным собственником «Макфы». Обвинение настаивало на взыскании дивидендов в доход страны.

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#мир
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#генпрокуратура
#новости
#деньги
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Глава Росгвардии Подмосковья Пётр Зоров провёл личный приём граждан
23 января 2025, 15:41

Пётр Зоров (пресс-служба Росгвардии МО)

Встречу с жителями провёл начальник подмосковного главка Росгвардии генерал-майор полиции Пётр Зоров, мероприятие было организовано в приемной президента Российской Федерации в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе личного приёма жители завали вопросы, касающиеся возможности передать оружие для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, пришедших на приём граждан интересовал порядок оформления паспорта безопасности торгового объекта», — говорится в сообщении.
Пётр Зоров дал исчерпывающие ответы по всем поступившим вопросам и поблагодарил пришедших за обращения.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты.

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#росгвардия
#приём
#московская область
#подмосковье
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Федосеев день 24 января: что категорически нельзя делать, чтобы не остаться в долгах, народные приметы
23 января 2025, 14:54

Фото: istockphoto/Golga101

24 января 2025 года отмечается Федосеев день, который является важной датой в народном календаре. В этот день православная церковь чтит память святого Федосея, и с ним связано множество народных примет и обычаев. Подробности читайте в материале «Радио 1».

История и значение Федосеева дня


В народном календаре 24 января называют Федосей Весняк. Согласно народным приметам, в этот день наступает резкое потепление, за которым следуют суровые морозы.

Преподобный Феодосий Великий — один из самых почитаемых святых своего времени. Он провёл 30 лет в глубокой аскезе и постоянных молитвах, поселившись в пещере, где когда-то останавливались на ночлег три волхва, принёсшие дары Богомладенцу Христу. У него собралось множество учеников, и в итоге он основал обитель, ставшую известной как Лавра.


Фото: istockphoto/Igor Zubkov

Приметы на 24 января


1. Погода в этот день: Если 24 января холодно и снегопад, то лето будет дождливым. Теплая погода предвещает сухое и жаркое лето.
2. Птицы: Если вы заметите, что птицы начинают активно щебетать, это знак того, что весна придет рано. Если же они сидят тихо, стоит ожидать долгой зимы.
3. Снег: Если снег легким слоем покрывает землю, это предвещает хороший урожай ягод.
4. Сны: Сны, увиденные в ночь с 23 на 24 января, могут сбыться в ближайшее время. Обратите внимание на их содержание.

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Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать

Что можно делать в Федосеев день


Заботиться о здоровье: Этот день подходит для начала новых привычек, связанных со здоровьем. Например, можно начать заниматься спортом или перейти на здоровое питание.

Планировать дела: Федосеев день — хорошее время для планирования будущих дел и проектов. Запишите свои цели на ближайшие месяцы.

Заниматься домашними делами: Уборка и организация пространства в доме принесут удачу и гармонию в вашу жизнь.

Обращаться к природе: Прогулка на свежем воздухе поможет вам зарядиться энергией и настроиться на позитивный лад.

Фото: istockphoto/aetb

Что нельзя делать в этот день


На Федосеев день лучше избегать споров и конфликтов. Это может негативно сказаться на ваших отношениях с окружающими.

Не рекомендуется брать в долг или давать деньги взаймы. Это может привести к финансовым проблемам в будущем. Также избегайте начинать важные дела или проекты в этот день, так как они могут не принести ожидаемого результата.

Не пренебрегайте наблюдением за природой. Природа может дать вам важные подсказки о будущем.

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Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.
23 января 2025, 14:44

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Дорожные камеры видеонаблюдения за неделю зафиксировали в Московской области 45 случаев незаконной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Общее количество случаев несанкционированной перевозки стройотходов в регионе за неделю — 45, что более чем в полтора раза меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.
Уточняется, что больше всего нарушений правил транспортировки строительного мусора было зафиксировано в трёх городских округах Московской области: Коломне, Люберцах и Одинцовском.

Сотрудники министерства также напомнили водителям, что для легальной перевозки строительных отходов необходимо оформить специальный талон, это можно сделать через региональный портал госуслуг.

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#минчистоты
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#отходы
#мусор
#строительный мусор
#московская область
#подмосковье
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На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт
23 января 2025, 14:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пролётное строение путепровода, который возводят на трассе А-105 в Ленинском округе, установили в проектное положение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пролётное строение установлено. В ближайшее время рабочие приступят к армированию плиты пролёта», — отмечается в сообщении.
Путепровод на трассе А-105 возводят в рамках строительства транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. В конце прошлого года в рамках этого проекта было завершено строительство путепровода через Каширское шоссе.

Запустить движение по развязке, в состав которой входит два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105 — планируется во втором квартале текущего года.

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#минтранс мо
#путепровод
#строительство
#ленинский городской округ
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На трёх дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности
23 января 2025, 14:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт повреждённых искусственных нервностей провели специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах в Талдоме, Долгопрудном и Пушкине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Искусственные неровности были отремонтированы на улице Кузнецкий Мост в пушкинском микрорайоне Мамонтовка, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Шишунова в Талдоме», — уточняется в сообщении.
В подмосковном Минтрансе отметили, что искусственные неровности устанавливают на участках рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, например, на нерегулируемых перекрёстках, и там, где водители регулярно превышают разрешённую скорость.

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#минтранс мо
#дороги
#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в 2025 году рассчитывают открыть 10 детсадов
23 января 2025, 14:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году планируют открыть ещё 10 детских садов. Работы проводятся в рамках масштабной программы по строительству объектов образования, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Президент не раз подчёркивал, что тема демографии остаётся для нас ключевой. Мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для семей с детьми в нашем регионе. Важная составляющая этой комплексной работы - создание новых мест в детсадах. Только в прошлом году мы открыли 11 садов. В этом году появится ещё 10», – отметил Брынцалов.
По его словам, в Люберцах, например, появится детский сад на 560 воспитанников. А в Химках на месте старого здания бывшего садика откроется новый на 320 мест.

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