Готовим идеальные синнабоны: рецепт приготовления культовых булочек с корицей

Фото: istockphoto / Kristina Kokhanova
Синнабоны — это популярный десерт с мягким тестом, ароматной начинкой из корицы и сливочной глазурью. Приготовить эти булочки дома проще, чем может показаться. Следуя пошаговому рецепту, который расскажет «Радио 1», вы сможете создать этот десерт самостоятельно.
Ингредиенты
Для теста:
- Молоко (теплое) — 200 мл;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сахар — 50 г;
- яйца — 2 шт;
- сливочное масло (растопленное) — 50 г;
- мука — 500 г;
- соль — щепотка.
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Для начинки
- Коричневый сахар — 150 г;
- корица молотая — 2 ст. ложки;
- сливочное масло (мягкое) — 50 г.
Для глазури
- Сливочный сыр — 150 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- сливки — 2 ст. ложки;
- ванильный экстракт — 1 ч. ложка.
Инструкция
- Подготовка теста.
Фото: istockphoto / Choreograph
- Подготовка начинки.
- Формирование булочек.
- Расстойка и выпекание.
- Приготовление глазури.
- Сборка.
Фото: istockphoto / yulka3ice
Булочки Синабон прекрасно подходят к кофе, чаю или горячему шоколаду. Они также станут отличным десертом к молочным коктейлям. Булочки подают теплыми, с густым слоем глазури. Для разнообразия их можно дополнить измельченными орехами, свежими ягодами или карамельным соусом.
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Дайана Хусинова