Традиционный завтрак с экзотическими нотками: рецепт рисовой каши с кокосом и манго

Фото: iStock/marrakeshh
Многие на завтрак предпочитают кашу, ведь она даёт чувство сытости на долгое время. Попробуем традиционное блюдо немного видоизменить. Рецепт — в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 150 г жасминового риса;
- 160 г кокосовых сливок;
- 200 мл молока жирностью 3,2%;
- 2 г цедры лимона;
- 40 г сливочного масла;
- 30 г манго;
- 20 г кокосовых чипсов;
- 300 мл воды;
- cахар и соль — по вкусу.
Фото: iStock/Arndt_Vladimir
Рецепт
- Тщательно промойте рис.
- Положите рис в сотейник (или кастрюлю), залейте его водой и варите до полуготовности примерно 10 минут.
- Откиньте рис в сито и дайте стечь лишней воде.
- Налейте в сотейник молоко и поставьте на медленный огонь. Как только молоко закипит, добавьте к нему рис.
- Затем добавьте сливки, перемешайте.
- Варите около 10 минут, постоянно помешивая. Можно добавить немного молока или воды, чтобы каша была более жидкая.
- Готовую кашу снимите с огня.
- Добавьте цедру, сливочное масло, соль и сахар.
Фото: iStock/Azurita
Кашу можно подать к утреннему кофе или чаю. Разложите кашу по тарелкам, украсьте её манго и кокосовыми чипсами.
Приятного аппетита!
Читайте также:
Не понадобится даже духовка: ленивая пицца на сковороде за 20 минут
Грибной суп-пюре из шампиньонов и картофеля: пошаговый рецепт идеального блюда на ужин
Жюльен с курицей и грибами не в духовке: готовить в сковороде лишь 30 мин
Анастасия Ларина