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Традиционный завтрак с экзотическими нотками: рецепт рисовой каши с кокосом и манго

Фото: iStock/marrakeshh

Фото: iStock/marrakeshh

Многие на завтрак предпочитают кашу, ведь она даёт чувство сытости на долгое время. Попробуем традиционное блюдо немного видоизменить. Рецепт — в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 150 г жасминового риса;
  • 160 г кокосовых сливок;
  • 200 мл молока жирностью 3,2%;
  • 2 г цедры лимона;
  • 40 г сливочного масла;
  • 30 г манго;
  • 20 г кокосовых чипсов;
  • 300 мл воды;
  • cахар и соль — по вкусу.

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Рецепт

  1. Тщательно промойте рис.
  2. Положите рис в сотейник (или кастрюлю), залейте его водой и варите до полуготовности примерно 10 минут.
  3. Откиньте рис в сито и дайте стечь лишней воде.
  4. Налейте в сотейник молоко и поставьте на медленный огонь. Как только молоко закипит, добавьте к нему рис.
  5. Затем добавьте сливки, перемешайте.
  6. Варите около 10 минут, постоянно помешивая. Можно добавить немного молока или воды, чтобы каша была более жидкая.
  7. Готовую кашу снимите с огня.
  8. Добавьте цедру, сливочное масло, соль и сахар.



Фото: iStock/Azurita

Кашу можно подать к утреннему кофе или чаю. Разложите кашу по тарелкам, украсьте её манго и кокосовыми чипсами.

Приятного аппетита!

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#блюда
#рецепты
#кулинария
#статьи
В подмосковном сафари-парке выходили брошенного мамой малыша-суриката
22 января 2025, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Новорожденного детёныша суриката, брошенного матерью, выходили сотрудники сафари-парка «Изумрудный лес» в подмосковном округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Малыш, получивший кличку Жужа, родился с недовесом: он весил всего 21 грамм. Для того, чтобы спасти крошечного суриката, ветеринары сафари-парка составили особый режим содержания и каждые 40 минут кормили его из пипетки.
«Детёныш был таким маленьким, что умещался в ладошке. От него практически нельзя было отойти», — рассказала старший ветврач «Изумрудного леса» Ольга Павловская.
Когда малышу исполнилось полтора месяца, его попытались вернуть в стаю, но мать встретила его недружелюбно и отказалась принимать.

Сейчас Жуже два месяца, он уже почти совсем самостоятельный сурикат. Пока его продолжают держать отдельно от стаи. С приходом тепла ветеринары планируют заново познакомить его с семьёй уже на нейтральной территории — в вольере летней экспозиции.

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#животное
#животные
#ветеринары
#клин
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Как в ресторане: простой рецепт ролла «Филадельфия» с сёмгой и авокадо своими руками
22 января 2025, 14:19

Фото: iStock/Massonstock

Роллы «Филадельфия» можно приготовить в домашних условиях, нужна лишь сноровка. О том, как сделать японское блюдо, читайте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 120 г слабосолёной сёмги;
  • 50 г мягкого авокадо;
  • 1 свежий огурец;
  • 30 г сливочного сыра («Филадельфия» или другой);
  • 280-340 г риса для суши и роллов;
  • водоросли нори — 1 шт.;
  • соевый соус и васаби для подачи.
Нож для нарезания продуктов должен быть острым.

Фото: iStock/NiseriN

Рецепт ролла «Филадельфия»

  1. Очистите огурец и авокадо от кожуры и нарежьте их длинной соломкой.
  2. Разделайте кусок рыбы: срежьте шкурку, проверьте, нет ли костей.
  3. Нарежьте рыбу слайсами.
  4. Циновку застелите пищевой плёнкой. Сверху положите половину листа нори.
  5. Затем выложите отварной рис (140—170 г) мокрыми руками и распределите по поверхности так, чтобы не осталось пустых мест.
  6. Переверните лист нори с рисом. Выложите сыр, авокадо и огурец.
  7. Подверните циновку и скатайте ролл, равномерно прижимая начинку. Слегка подбейте по бокам.
  8. Сверху положите тонкий кусок сёмги.
  9. Нарежьте роллы, предварительно смочив нож водой. Накройте циновкой и слегка прижмите.


Фото: iStock/Sergey Nazarov


Выложите роллы на тарелку, подавайте с васаби и соевым соусом. Приятного аппетита!

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#кулинария
#рецепты
#статьи
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На Украине раскритиковали супругу Зеленского за отпуск на швейцарском горнолыжном курорте
На Украине раскритиковали супругу Зеленского за роскошный отпуск в Швейцарии
22 января 2025, 14:03

Фото: iStock/raeva

Супругу Владимира Зеленского раскритиковали за дорогостоящий отпуск на швейцарском горнолыжном курорте St. Moritz, куда ее доставил частный самолет, а за номер она якобы платила 32 тысячи евро в сутки, пишет Mash.
Видео прибытия Елены Зеленской в Швейцарию распространил бывший нардеп, украинский блогер Игорь Мосийчук. Он возмутился, что первая леди Украины позволяет себе столь роскошный отдых, когда в стране идет война. Комментаторы активно поддержали его. Позже Мосийчук свой пост удалил.

«Бывший украинский народный депутат не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. На распространенном им видео видно, как в кортеж садятся лишь несколько неизвестных. Четких признаков, по которым можно было бы опознать первую леди, нет», — написали в CPD.

При этом в беседе с Mash сотрудники отеля подтвердили, что у них действительно проживала миссис Зеленская, но не Елена, а Мария.

Предполагается, что первая леди Украины хотела отдохнуть тайно, поэтому зарегистрировалась под именем Мария. Ее номер размером 120 квадратных метров в действительности стоил 7, 5 тысяч евро или 760 000 рублей в сутки. Там располагается гостиная, спальня, имеется панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Провела Зеленская там не менее трех суток.

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#трамп
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Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях
22 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной финансовой деятельности. Теперь каждый житель региона может сам сообщить информацию о подозрительных организациях, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого можно позвонить на горячую линию Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по номеру 7-495-950-21-90. После соединения нужно нажать цифру 3, и вас перенаправят в профильное подразделение. Доступна также электронная почта stop_nelegal@cbr.ru. Туда можно отправить сообщения с фотографиями и адресами выявленной вами организации с признаками нелегальной финансовой деятельности», – говорится в сообщении.
Как отметили в ГУРБ, чтобы проверить легальность финансовой организации, нужно воспользоваться реестром Центробанка. Также можно узнать, внесена ли организация в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

На сайте управления указанные ссылки расположены в баннерах на главной странице.

В ГУРБ ещё раз призвали жителей быть бдительными при обращении к финансовым организациям, которые оказывают кредитные услуги, и заранее проверять их надёжность.

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#центробанк
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В Подмосковье в январских квитанциях за ЖКУ появилась новая графа
22 января 2025, 13:40

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Графу о долгах по взносам за капитальный ремонт добавили в январские квитанции за ЖКУ в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Графа, в которой записана задолженность, имеющаяся у собственников с даты включения дома в региональную программу капремонта, была добавлена по поручению Фонда капитального ремонта Московской области. Ранее в квитанцию вписывались задолженности, возникшие после включения дома в договор о расчётах, заключенный между фондом и МосОблЕИРЦ», — говорится в сообщении.
Узнать дату включения дома в программу капремонта можно по ссылке. Уточнить информацию о наличии и сумме задолженности, времени её возникновения, а также о возможности получить рассрочку по уплате предлагается по телефону: 8-495-104-59-59 или через электронную почту post@fkr-mosreg.ru.

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Сергей Боярский поделился главными принципами воспитания детей
Депутат Боярский: детей нужно залюбливать и показывать им личный пример
22 января 2025, 13:15

Фото: Сергей Боярский (соцсети)

В последнее время психологи со всех сторон «кричат» о том, что растить из детей принцев и принцесс, залюбливать и лелеять их, нельзя. Из-за этого, по мнению специалистов, появляются завышенные ожидания от жизни и людей, что приводит к психологическим травмам.
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с «Радио 1» выразил свое мнение на этот счет, сказав, что все проблемы в воспитании детей, в их поведении, в подростковых неожиданных поворотах идут от недолюбленности.

«Я считаю, что детей до 5 лет нужно баловать и залюбливать так, чтобы у них не было никаких сомнений в том, что они самые лучшие, самые любимые, красивые и нужные для мамы и папы. Конечно, потом необходимо воспитывать в них уважение к старшим, чтобы они стали полноценными, вежливыми членами общества, чтобы понимали, как должны общаться мальчики с девочками и девочки с мальчиками, чтобы были готовы к общению со сверстниками и уважительно относились к чужому мнению», — объяснил свою позицию депутат.

Он поделился своим принципом воспитания детей, который считает фундаментальным и основополагающим.

«Базовый принцип — это, как мне кажется, любовь, ласка и всеобъемлющее взаимопонимание. Чтобы ребенок мог подойти к своему родителю с любым вопросом, обратиться по любому поводу, чтобы он знал, что его всегда поддержат, поймут, даже если он неправ, даже если он ошибся. Ошибаются все — это нормально. Если будет взаимопонимание между родителями и детьми, то получится избежать массы проблем, которые, к сожалению, нас всех подстерегают», — сказал собеседник.

По его словам, воспитание детей во многом зависит от поведения родителей: как они себя ведут между собой и в обществе.

«Дети все впитывают, как губки. Надо начинать с себя. Дети — это наше отражение в конечном счете», — заключил Сергей Боярский.

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В российском регионе начали выплачивать деньги за видеосъемку нарушений ПДД
22 января 2025, 12:59

Фото: iStock/Aguus

В Татарстане начали выплачивать деньги по системе «Народный инспектор» за видеосъемку нарушений ПДД, жителям перевели уже 95 тысяч рублей. Об этом заявил замминистра цифрового развития республики Илья Начвин, сообщает «Татар-информ».
«По его словам, сумма пока небольшая, но это потому, что есть определенные сроки подтверждения и много заявок еще находятся на рассмотрении. Кроме того, часть заявок отсеивается на стадии модерации из-за недостаточного количества доказательств», — пишет издание.
Напомним, пользователи могут регистрировать правонарушения с помощью приложения. Видео отправляются в отделы Госавтоинспекции, где их изучают специалисты. Вознаграждение составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа.

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Переход через Егорьевское шоссе в посёлке Красково достроят в IV квартале
22 января 2025, 12:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в посёлке Красково городского округа Люберцы завершат в IV квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для безопасного подхода к новой школе рядом с ЖК «Новокрасково». Сейчас на строящемся переходе завершили устройство фундамента южной башни-схода со стороны жилого комплекса «Новокрасково».
«Завершить работы планируется в IV квартале текущего года. Новый переход соединит ЖК и ул. КСЗ в районе д.10. Искусственное сооружение будет включать пролётное строение, башни-сходы, оборудованные для маломобильных групп граждан, с лифтами грузоподъемностью до 1 тыс. кг. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, по окончании строительства будут обеспечены безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам в северной и южной частях посёлка, к железнодорожной станции Коренево.

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#подмосковье
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#переход
#пешеходный переход
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Расписание электричек на участке Большого кольца МЖД изменится 23 января
22 января 2025, 12:40

Фото: istockphoto.com/mouse_sonya

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих по Большому кольцу МЖД, изменится на участке между станциями Александров и Куровская в четверг, 23 января, из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«23 января с 7:40 до 15:10 на станции Киржач будут проводить работы по обновлению программного обеспечения микропроцессорной системы управления движением поездов. Из-за этого расписание временно изменится: несколько пригородных поездов отменят, у ряда составов поменяется время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание. Посмотреть расписание можно на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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