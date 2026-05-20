Достижения.рф

Итальянский эпидемиолог Чиккоцци назвал ключевой симптом хантавируса

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Затрудненное дыхание является главным симптомом заражения хантавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.



Ранее на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо‑Верде, произошла вспышка смертельно опасного вируса. В результате заражения скончались три человека.

«Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышат», — поделился специалист.
Чиккоцци отметил, что на сегодняшний день специфического лечения хантавируса не существует. В клинической практике врачи в основном прибегают к поддерживающей терапии. Ключевая задача при ухудшении состояния пациента — оказать помощь в обеспечении нормального дыхания, добавил итальянский эксперт.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0