Итальянский эпидемиолог Чиккоцци назвал ключевой симптом хантавируса

20 мая 2026, 03:57

Затрудненное дыхание является главным симптомом заражения хантавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.





Ранее на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо‑Верде, произошла вспышка смертельно опасного вируса. В результате заражения скончались три человека.



«Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышат», — поделился специалист.