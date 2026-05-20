Итальянский эпидемиолог Чиккоцци назвал ключевой симптом хантавируса
Затрудненное дыхание является главным симптомом заражения хантавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
Ранее на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо‑Верде, произошла вспышка смертельно опасного вируса. В результате заражения скончались три человека.
«Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышат», — поделился специалист.Чиккоцци отметил, что на сегодняшний день специфического лечения хантавируса не существует. В клинической практике врачи в основном прибегают к поддерживающей терапии. Ключевая задача при ухудшении состояния пациента — оказать помощь в обеспечении нормального дыхания, добавил итальянский эксперт.