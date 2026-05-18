Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом из-за курения при уборке дач

18 мая 2026, 09:29

Инфекционист Ермолаева предостерегла от заражения хантавирусом при уборке дач

Фото: iStock/VvoeVale

Россиянам во время уборки мест обитания грызунов — дач и гаражей — стоит воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Об этом рассказала ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.