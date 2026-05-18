Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом из-за курения при уборке дач
Россиянам во время уборки мест обитания грызунов — дач и гаражей — стоит воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Об этом рассказала ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
При уборке помещений, где могут обитать грызуны — сарая, гаража, погреба или дачного домика, необходимо использовать респиратор и резиновые перчатки, а также дезинфицирующие средства. Подметать сухим веником категорически запрещено, так как это поднимает в воздух опасную пыль. Инфекционист также рекомендует не есть и не курить во время уборки.
Она подчеркнула, что вакцины против хантавируса не существует, а специфических лекарств для лечения нет — можно только облегчить симптомы. Поэтому профилактика является единственным надёжным способом защиты.
Эксперт пояснила, что человек может заразиться, вдыхая пыль, содержащую высохшие выделения грызунов (фекалии, мочу, слюну), при прикосновении к грызунам или их выделениям, а также при употреблении загрязнённых продуктов.
Основные меры профилактики включают снижение контакта с грызунами: храните продукты в закрытой таре, недоступной для грызунов, пейте только кипячёную или бутилированную воду, поскольку открытые водоёмы могут быть загрязнены их выделениями, своевременно выбрасывайте мусор и пищевые отходы и проводите дератизацию, добавила Ермолаева.
