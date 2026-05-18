Онколог раскрыла правду о вирусной природе рака в 60% случаев
Природа происхождения большинства видов рака — вирусная. Это значит, что далеко не все онкологические патологии наследуются в ходе генетики. Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
Эксперт утверждает, что некоторые инфекции представляют серьёзную опасность, так как они вызывают бесконтрольное деление клеток в организме. Рак слизистой оболочки гениталий, ануса и рта, включая губы, слюнные железы, язык и щёки, связан с вирусом папилломы человека. Он передаётся как при традиционном половом контакте, так и через оральный путь.
Барьерные методы контрацепции не защищают от этой инфекции, и она легко проникает в микротрещины. Затем вирус внедряется в клетки слизистой оболочки гениталий, ануса или рта, нарушая их нормальное деление. На следующем этапе вырабатываются онкобелки, которые способствуют развитию рака, пояснила специалист. Пурцхванидзе подчеркнула, что вирус папилломы можно лечить, но важно заниматься своим здоровьем и понимать, что он может стать причиной рака, стимулируя деление клеток.
Для профилактики онкологии необходимо регулярно сдавать анализы на ВИЧ, гепатит и вирус папилломы. Они могут спровоцировать онкологические заболевания. Если у человека обнаруживается один из этих маркеров, это может указывать на повышенный риск развития рака.
