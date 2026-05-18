Биолог раскрыл риски возникновения эпидемии вируса Эбола в России

18 мая 2026, 13:47

Биолог Чумаков: опасаться эпидемии вируса Эбола в России не стоит

В России не будет эпидемии вируса Эбола из-за специфических условий для передачи и быстрого перехода в тяжелую форму. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков.





Чумаков пояснил, что Эбола является крайне опасной геморрагической лихорадкой, которая характеризуется высокой летальностью и отсутствием специфического лечения. Так, эксперт призвал россиян соблюдать гигиену во время поездок в регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Но лучше вовсе не ездить туда, где выявили вспышку Эболы.





«Теоретическая возможность заражения есть, только если человек плотно где-то контактировал в тех местах, где есть эта вспышка. Просто не ходите в такие подозрительные места, в трущобы, где не надо плотно общаться с местным населением. Если вспышка, то я вообще не советую ехать в такую страну», — отметил Чумаков в разговоре с изданием «Абзац».

«Например, это возможно, если поехать в Конго, съесть недожаренного рукокрылого или поучаствовать в похоронных мероприятиях, где поцеловать умершего от Эболы африканца, затем заразиться и вернуться, находясь в инкубационном периоде», — уточнил специалист.