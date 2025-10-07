Итальянский певец Пупо может получить российское гражданство
Певец Энцо Гинацци, широко известный как Пупо, заявил, что рассмотрит вариант получения российского гражданства, если политика Италии пойдет вразрез с его убеждениями. Об этом исполнитель заявил в беседе с ТАСС.
Одним из возможных поводов для принятия подобного решения артист назвал гипотетический запрет жителям Италии въезжать в Россию. Подчеркнув свою приверженность собственным взглядам, он отметил, что продолжит выступать в России и не намерен прислушиваться к чужим мнениям.
«Я очень рад быть итальянцем, и знаю, что многие итальянцы, также, как и я, любят Россию, но если однажды Италия сделает что-то против того, что является моими принципами, то я бы с удовольствием подумал о гражданстве России», — сказал Пупо.За полувековую карьеру на родине музыкант стал настоящей легендой итальянской сцены. В 1985 году он впервые посетил СССР в рамках гастрольного тура. За прошедшие десятилетия артист многократно возвращался в Россию и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады.