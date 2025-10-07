Итальянский певец Пупо может получить российское гражданство

07 октября 2025, 06:22

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Певец Энцо Гинацци, широко известный как Пупо, заявил, что рассмотрит вариант получения российского гражданства, если политика Италии пойдет вразрез с его убеждениями. Об этом исполнитель заявил в беседе с ТАСС.





Одним из возможных поводов для принятия подобного решения артист назвал гипотетический запрет жителям Италии въезжать в Россию. Подчеркнув свою приверженность собственным взглядам, он отметил, что продолжит выступать в России и не намерен прислушиваться к чужим мнениям.

