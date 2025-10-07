Стало известно, как Путин отпразднует свой день рождения

07 октября 2025, 00:47

Песков: Путин проведет день рождения в рабочей обстановке

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Александр Казаков)

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 73 года. О планах главы государства в этот день рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.