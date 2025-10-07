Стало известно, как Путин отпразднует свой день рождения
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 73 года. О планах главы государства в этот день рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По сложившейся традиции Путин получает поздравления от глав зарубежных государств. Помимо иностранных коллег, российскому лидеру присылают пожелания счастья и успехов отечественные политические деятели, представители общественности, науки, спорта, культуры и искусства.
Песков заранее информировал, что в расписании Путина на вторник значится большое количество международных телефонных переговоров. Днем запланированы встречи главы государства с постоянными членами Совбеза России.
Однако, по словам представителя Кремля, кроме служебных мероприятий, у президента наверняка имеются и личные дела, поскольку «день рождения остается днем рождения». Обычно Путин посвящает какую-то часть праздничного дня общению с друзьями, родными и близкими людьми.
