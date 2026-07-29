Жителям Подмосковья объяснили, как пересчитать плату за коммуналку на время отпуска
Жители Московской области имеют право на перерасчёт коммунальных платежей при длительном отсутствии. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Пересчитать сумму в квитанции можно не за все услуги. Например, перерасчёту подлежит плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
«Сделать перерасчёт водоснабжения, электричества и газа можно при двух условиях. Он возможен только в помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, а также при отсутствии технической возможности их монтажа. Если счётчики имеются, платить придётся по их показаниям, были вы дома или нет. А вот плата за отопление, содержание общего имущества, капремонт и общедомовые нужды пересмотру не подлежит», – пояснили в Минчистоты.Чтобы оформить перерасчёт, нужно подать заявление поставщику услуги. Это можно сделать до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Перерасчёт производится за период временного отсутствия, но не более чем за шесть месяцев подряд.
Необходимо также приложить подтверждающие документы. Это могут быть билеты, счета из гостиниц, справки из СНТ и другие документы, объективно подтверждающие отсутствие жильца.