Жителям Подмосковья объяснили, как пересчитать плату за коммуналку на время отпуска

29 июля 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Московской области имеют право на перерасчёт коммунальных платежей при длительном отсутствии. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Пересчитать сумму в квитанции можно не за все услуги. Например, перерасчёту подлежит плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

«Сделать перерасчёт водоснабжения, электричества и газа можно при двух условиях. Он возможен только в помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, а также при отсутствии технической возможности их монтажа. Если счётчики имеются, платить придётся по их показаниям, были вы дома или нет. А вот плата за отопление, содержание общего имущества, капремонт и общедомовые нужды пересмотру не подлежит», – пояснили в Минчистоты.