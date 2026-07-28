Онколог рассказала о методе обнаружения рака на «нулевой» стадии
Обычный анализ крови из вены позволит обнаруживать рак на «нулевой» стадии, за годы до того, как опухоль станет видна на КТ или МРТ. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила доктор медицинских наук, профессор группы профессорско-преподавательского состава Научно-образовательного центра в ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси», врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.
Жидкая биопсия — это инновационная технология, которая может заменить традиционные, зачастую травматичные методы биопсии органов. Её суть заключается в том, что на ранних стадиях опухоль выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК, известные как циркулирующая опухолевая ДНК. Обычный анализ крови из вены позволяет обнаружить рак на самой ранней стадии, что является ключом к почти 100-процентному выздоровлению, пояснила медик.
Кроме того, Мочалова отметила перспективность развития искусственного интеллекта. Нейросети способны анализировать огромные объемы данных, полученных с помощью КТ-, МРТ-снимков и гистологических препаратов, выявляя мельчайшие изменения, которые могут остаться незамеченными человеческим глазом из-за усталости, заключила она.
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