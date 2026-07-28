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Онколог рассказала о методе обнаружения рака на «нулевой» стадии

Врач Мочалова: Анализ крови из вены позволит обнаруживать рак на нулевой стадии
Фото: iStock/sudok1

Обычный анализ крови из вены позволит обнаруживать рак на «нулевой» стадии, за годы до того, как опухоль станет видна на КТ или МРТ. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила доктор медицинских наук, профессор группы профессорско-преподавательского состава Научно-образовательного центра в ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси», врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.



Жидкая биопсия — это инновационная технология, которая может заменить традиционные, зачастую травматичные методы биопсии органов. Её суть заключается в том, что на ранних стадиях опухоль выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК, известные как циркулирующая опухолевая ДНК. Обычный анализ крови из вены позволяет обнаружить рак на самой ранней стадии, что является ключом к почти 100-процентному выздоровлению, пояснила медик.

Кроме того, Мочалова отметила перспективность развития искусственного интеллекта. Нейросети способны анализировать огромные объемы данных, полученных с помощью КТ-, МРТ-снимков и гистологических препаратов, выявляя мельчайшие изменения, которые могут остаться незамеченными человеческим глазом из-за усталости, заключила она.

Екатерина Коршунова

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