Онколог рассказала о методе обнаружения рака на «нулевой» стадии

28 июля 2026, 19:37

Врач Мочалова: Анализ крови из вены позволит обнаруживать рак на нулевой стадии

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Обычный анализ крови из вены позволит обнаруживать рак на «нулевой» стадии, за годы до того, как опухоль станет видна на КТ или МРТ. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила доктор медицинских наук, профессор группы профессорско-преподавательского состава Научно-образовательного центра в ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси», врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.