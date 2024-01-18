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Итоги дней регионов подвели на выставке-форуме «Россия»

18 января 2024, 22:11
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На Международной выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ, подвели итоги дней регионов. Свои достижения на ней представили все 89 субъектов Федерации.
«Абсолютно все команды регионов вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле они сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенность в будущем и мотивировали на новые достижения», – отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В ходе дней регионов большое социологическое исследование на выставке провели эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований. Они опросили более 4 тыс человек.


95% посетителей выставки рассказали, что представленные экспозиции вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. Ещё столько же опрошенных заявили, что выставка дала им силы на перемены и вызвала желание попробовать что-то новое. 98% гостей отметили, что представленные достижения вызвали у них чувство гордости за страну.

Многие губернаторы отметили, что такое масштабное событие состоялось благодаря решению президента Владимира Путина и поблагодарили главу государства. Регионы получили поддержку и новые возможности для развития – на полях выставки были подписаны многомиллиардные инвестиционные соглашения.

Подмосковье провело на выставке-форуме «Россия» свой День региона 27 декабря. Его открыл губернатор Андрей Воробьёв. На выставке он пообщался со школьниками, посетил стенды подшефных районов ДНР. В Дне Московской области также приняли участие музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман, актёры Евгений Миронов и Сергей Безруков, хореограф Егор Дружинин. Они представили крупнейшие подмосковные фестивали.

Для гостей проходили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путёвок в лучшие места отдыха региона, паблик-токи. А завершилось всё большим концертом.

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#сергей кириенко
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#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Автоэксперт Моржаретто: «Электромобиль — неполноценная замена обычного авто»
18 января 2024, 21:09

Фото: istockphoto.com/sarawuth702

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что электромобиль не может конкурировать с обычной машиной, поскольку не приспособлен для морозов и зим, в частности, русских.
«Электродвигатель в мороз – не очень хорошая вещь на сегодняшний день. Батарея быстро разряжается, много энергии требуется для обогрева салона. <…> Электромобиль – это не панацея сегодня и неполноценная замена обычного автомобиля с ДВС», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. Уточнялось, что ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили, ещё десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.

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#зима
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Эксперт по безопасности Халилов: Резко прыгать в прорубь опасно для жизни
18 января 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов предупредил, что резкие прыжки в прорубь могут привести к остановке сердца.
«Ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду. Я даже не говорю про то, что нельзя прыгать щучкой – даже солдатиком нельзя. Надо спускаться аккуратно по ступенькам, чтобы не было резкого перепада температуры. Потому что сердечко может не выдержать, может остановиться, и человек погибнет на месте. При этом, когда человек спускается, ступеньки бывают скользкими, поэтому очень важно не поскользнуться. Нужно аккуратно заходить в воду и аккуратно выходить», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Он также напомнил о необходимости купаться в специально подготовленных для этого местах. При этом, желательно убедиться, что на месте дежурят спасатели и медработники.

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YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
18 января 2024, 20:56

Фото: iStock/The_Believer_art

YouTube заблокировал канал ««Бесогон TV» российского режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.
На канал Михалкова было подписано порядка 1,6 млн человек. Однако сейчас он стал недоступен.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении на удаленном канале Михалкова.

Напомним, в своей программе «Бесогон» Михалков рассказывал о политических событиях, связанных с Россией.

Ранее народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».

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Рекультивация полигона ТБО «Лесная» завершится в этом году
18 января 2024, 20:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов «Лесная» в Серпухове завершится в 2024 году. Об этом глава городского округа Сергей Никитенко сообщил Андрею Воробьёву. Губернатор Московской области спросил, есть ли сейчас какие-либо нарекания со стороны жителей.
«Проблема полигона уходит в историю. В 2022 году мы приступили к рекультивации и в этом году её завершаем. Также в 2022-м закончили рекультивацию полигона «Съяново». Так что в 2024 году проблема с запахами со стороны полигонов окончательно уйдёт», – пообещал Никитенко.
Губернатор назвал экологию важным направлением развития Большого Серпухова.
«У вас очень зелёная территория. Огромное количество местных жителей и гостей приезжает на отдых, особенно летом – в округе прекрасные санатории и пляжи. Но мы помним, что было несколько лет назад. Я имею в виду мусорный полигон ТБО «Лесная». По президентской программе мы рекультивировали абсолютное большинство таких объектов в Московской области», – сказал Воробьёв.
Глава поблагодарил губернатора за содействие в выделении средств на реконструкцию очистных сооружений. Они были построены в 1974 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. На реконструкцию выделено около 6 млрд рублей. В феврале будет объявлен конкурс, затем начнутся работы. Их планируют завершить до конца 2025 года.
«Всё, что касается очистных сооружений, канализации, имеет большое значение. Когда сети изношены, это вызывает дискомфорт для людей. Особенно это чувствуется летом. Канализация должна быть в порядке. Мы направляем большие инвестиции в города, в частности, в Серпухов, где пришло время сделать основательную модернизацию», – пообещал глава региона.
Он заключил, что очистные сооружения и коллекторы будут и дальше находиться в центре внимания подмосковных властей.

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#московская область
#подмосковье
#серпухов
#андрей воробьёв
#губернатор
#сергей никитенко
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Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для семей, планирующих ребенка
18 января 2024, 20:45

Фото: iStock/g-stockstudio

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка. Об этом Даванков рассказал журналистам.
По словам Даванкова, вопрос ипотеки необходимо пересмотреть радикальным образом. Кандидат в президенты подчеркнул, что на принятие решения о рождении первого ребенка сильно влияют условия, при которых молодая семья живет у родителей.

Даванков подчеркнул, что при таких условиях шансы на рождение ребенка очень низкие, так как жилищный вопрос остается нерешенным.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории всей Московской области продолжается реализация государственной программы «Жилище», в рамках которой семьи смогут приобрести или построить собственное жилье.

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#жильё
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#ипотека
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В Пущине построят два дома для переселенцев из аварийного жилья
18 января 2024, 20:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Весной в Пущине введут в эксплуатацию два дома на 193 квартиры. Туда переселят людей, проживающих в аварийном жилье, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Другой темой стало теплоснабжение. Как отметил Никитенко, в Серпухове аварийных ситуаций не было.

Активно продолжается модернизация системы теплоснабжения. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию и техническое перевооружение. Проложено 5,3 км тепловых сетей, организован единый диспетчерский центр. Всё это позволило улучшить качество и надёжность теплоснабжения округа.

Ранее на встрече с губернатором Никитенко объявил, что в этом году в Серпухове планируется благоустроить несколько общественных территорий.

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#сергей никитенко
#серпухов
#строители
#дома
#аварийное жильё
#московская область
#подмосковье
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Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
18 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что кабмину совместно с образовательными организациями необходимо до 1 сентября текущего года обеспечить увеличение количества приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, которые связаны с разработкой технологий ИИ. Также глава государства поручил правительству РФ вместе с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» обеспечить создание и утверждение дополнительной профессиональной программы в области ИИ для руководителей крупнейших компаний, а также образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Стоит отметить, что в Подмосковье искусственный интеллект используется во многих сферах.

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#ии
#владимир путин
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Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
18 января 2024, 19:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Серпухове благоустроят несколько общественных территорий. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Сергеем Никитенко.
«В прошлом году произошло объединение важных для нас и для страны муниципальных образований – Серпухова, Протвина и Пущина. Округ имеет значительный ресурс, благодаря новым предприятиям и налогоплательщикам. Наша задача – обеспечить его дальнейшее развитие», – сказал Воробьёв.
Региональный закон о преобразовании трёх территорий в единый городской округ был принят 30 января 2023-го. По словам Никитенко, за год произошли важные изменения для жителей.
«Научный, производственный и финансовый потенциалы Серпухова, Пущина и Протвина открывают перед нами дополнительные возможности, задают вектор развития объединённого городского округа. В 2023-м по президентской программе у нас были реконструированы две школы в Серпухове, лицей в Протвине, открыл двери новый детский сад в микрорайоне Ногина в Серпухове», – рассказал глава муниципалитета.
Он также напомнил, что проведена модернизация стадионов «Спартак» в Серпухове, «Протва» в Протвине, стадиона в школе №3 города Пущино. Важное значение для жителей имеет благоустройство.
«В прошлом году в Пущине мы сделали фонтан – современное гидротехническое сооружение, которое украсило город. Реализовали проект благоустройства общественного пространства «Таблетка», в рамках первого этапа обновили бульвар им. Болотова. В Серпухове закончили второй этап реконструкции набережной реки Нара», – перечислил Никитенко.
В наступившем году по инициативе жителей в Пущине приведут в порядок памятную стелу в парке Победы. А в Протвине завершат работы в пешеходной зоне ул. Ленина, благоустроят общественные территории «Сказка» и «Лесной бульвар».

Кроме того, будет закончена реконструкция ДК «Протон», которая длится около трёх лет. По словам Никитенко, это очень востребованный объект у жителей Протвина.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#серпухов
#московская область
#подмосковье
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Метеоролог Позднякова предупредила о крайне ненастной погоде в Крещение
18 января 2024, 19:28

Фото: istockphoto.com/Dreef

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ночь Крещение в Москве будет метель, а в течение дня ожидается мокрый снег.
«В Крещение ожидается крайне ненастная погода. Будет ветрено, пройдёт мокрый снег. Это надо учитывать тем, кто собирается купаться в проруби. Количество осадков, которое мы ожидаем в крещенскую ночь, составляет от 3 до 8 мм. Минимальная температура придется на самое начало ночи. В Москве будет -2…-4°C. Но где-то в интервале от 01:00 до 03:00 температура воздуха повысится до слабоположительных значений», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Также может быть кратковременная гололедица.

До этого автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что во время ненастной погоды и снегопада водителям стоит проявлять осторожность и анализировать ситуацию на дороге.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Так, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь, соблюдая дистанцию. <…> Надо думать не только за себя, но и «за того парня». Если у вас хорошо работают щётки, если у вас светят чистые фары, то это не значит, что у другого водителя тоже всё хорошо», — отметила в беседе с RT Кадаков.

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#снег
#крещение
#гололедица
#машина
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