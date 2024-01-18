Итоги дней регионов подвели на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На Международной выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ, подвели итоги дней регионов. Свои достижения на ней представили все 89 субъектов Федерации.
«Абсолютно все команды регионов вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле они сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенность в будущем и мотивировали на новые достижения», – отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.В ходе дней регионов большое социологическое исследование на выставке провели эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований. Они опросили более 4 тыс человек.
Многие губернаторы отметили, что такое масштабное событие состоялось благодаря решению президента Владимира Путина и поблагодарили главу государства. Регионы получили поддержку и новые возможности для развития – на полях выставки были подписаны многомиллиардные инвестиционные соглашения.
Подмосковье провело на выставке-форуме «Россия» свой День региона 27 декабря. Его открыл губернатор Андрей Воробьёв. На выставке он пообщался со школьниками, посетил стенды подшефных районов ДНР. В Дне Московской области также приняли участие музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман, актёры Евгений Миронов и Сергей Безруков, хореограф Егор Дружинин. Они представили крупнейшие подмосковные фестивали.
Для гостей проходили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путёвок в лучшие места отдыха региона, паблик-токи. А завершилось всё большим концертом.
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Лора Луганская