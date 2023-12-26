Итоговый региональный молодёжный форум собрал в Подмосковье более 500 участников

Фото: пресс-служба МИСК МО
Более 500 человек приняли участие в итоговом региональном молодёжном форуме «Мы – будущее» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
Среди участников были сотрудники администраций городских округов, занимающиеся молодёжной политикой, главы молодёжных центров, волонтёры, юнармейцы, представители МГЕР, других общественных организаций и движений.
Форум стал завершающим мероприятием года. На нём подвели итоги деятельности учреждений по работе с молодёжью, отметили яркие инициативы, поговорили о современных трендах, новых возможностях самовыражения и самореализации.
Для участников мероприятия прошёл паблик-ток на тему «Молодёжь в цифровом пространстве. Приоритеты, тренды, потенциал» с представителем АНО «Диалог регионы» Максимом Гордеевым. Говорили об онлайн-поведении разных возрастных групп, нейросети, дезинформации, фейках, буллинге и других аспектах, влияющих на молодёжь.
Вопросы профессиональной реализации молодёжи обсудили с руководителем направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глебом Узуновым. Он рассказал, где можно получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив, какие государственные механизмы для этого существуют.
Благодарственными письмами МИСК наградили представителей региональных отделений ВСКС, Юнармии и МГЕР.
Пообщаться с молодёжью приехал репортёр ВГТРК Александр Сладков. Журналист имеет колоссальный опыт работы в горячих точках. Он освещал приднестровский и грузино-абхазский конфликты, войну в Чечне, работал в Сербии, Ираке и Афганистане, снял десятки документальных фильмов на военную тему. Сейчас российский военкор делает репортажи с передовой СВО.
Ребята задали ему вопросы об опасностях работы военным корреспондентом, обсудили, почему так важно поддерживать военнослужащих.
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Форум стал завершающим мероприятием года. На нём подвели итоги деятельности учреждений по работе с молодёжью, отметили яркие инициативы, поговорили о современных трендах, новых возможностях самовыражения и самореализации.
«Мы проводим итоговый молодёжный форум третий год подряд. На нём традиционно подводим итоги и намечаем планы. Мы наградили победителей конкурса «Лучший по профессии». С 2016 года МИСК поощряет особо талантливых сотрудников в сфере молодёжной политики за передовые практики. В этом году в конкурсе приняли участие 52 человека», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Шесть лучших получили денежное вознаграждение за социально значимые инициативы Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей. Один из победителей, директор молодёжного центра «Точка притяжения» в Пушкине Никита Ильичёв, пообещал перевести все деньги на поддержку участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Также отличившихся наградили дипломами министерства за развитие государственной молодёжной политики в регионе.
Для участников мероприятия прошёл паблик-ток на тему «Молодёжь в цифровом пространстве. Приоритеты, тренды, потенциал» с представителем АНО «Диалог регионы» Максимом Гордеевым. Говорили об онлайн-поведении разных возрастных групп, нейросети, дезинформации, фейках, буллинге и других аспектах, влияющих на молодёжь.
Вопросы профессиональной реализации молодёжи обсудили с руководителем направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глебом Узуновым. Он рассказал, где можно получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив, какие государственные механизмы для этого существуют.
Благодарственными письмами МИСК наградили представителей региональных отделений ВСКС, Юнармии и МГЕР.
Пообщаться с молодёжью приехал репортёр ВГТРК Александр Сладков. Журналист имеет колоссальный опыт работы в горячих точках. Он освещал приднестровский и грузино-абхазский конфликты, войну в Чечне, работал в Сербии, Ираке и Афганистане, снял десятки документальных фильмов на военную тему. Сейчас российский военкор делает репортажи с передовой СВО.
Ребята задали ему вопросы об опасностях работы военным корреспондентом, обсудили, почему так важно поддерживать военнослужащих.
«Нужно встречаться с людьми, с земляками, быть вместе с ними в одном окопе. И с ветеранами надо общаться, и с молодёжью. Мы же одна страна, одно целое», – отметил Сладков.Насыщенной и живой вышла встреча молодёжи с ветераном боевых действий, участником СВО Яном с позывным «Махно». Вместе с основателем Учебного центра тактической медицины Артёмом Катулиным он обучает военнослужащих навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
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Лора Луганская