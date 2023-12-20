В Красногорске прошел межрегиональный форум инвалидов-колясочников

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
II Межрегиональный форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях» прошел в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Форум прошел 19 декабря в Доме Правительства Московской области в Красногорске. В нем приняли участие около 50 инвалидов-колясочников.
В рамках форума участники обсудили вопросы о доступности общественного транспорта, остановок, железнодорожных платформ и станций. Также обсудили специализированный фонд жилья для колясочников, обеспечение техническими средствами реабилитации и необходимость расширения их перечня.
Стоит отметить, что особое внимание участников было уделено мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей.
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«Мы уже второй год подряд совместно проводим форум, и очень хочется, чтобы это стало доброй традицией, чтобы можно было собраться в конце года, подвести итоги, поделиться какими-то результатами, обсудить важные вопросы.<…> Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона. Хочется всем пожелать добра, здоровья, счастья - всего самого хорошего, ну а мы - всегда рядом», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что особое внимание участников было уделено мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей.
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Мира Полтева