Около 500 человек приняли участие в молодёжном образовательном интенсиве в Подмосковье

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Химках завершился трёхдневный образовательный интенсив Медиашкола Подмосковья. Это один из флагманских молодёжных проектов Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Креативная молодёжь училась писать тексты, готовиться к съёмкам, брать интервью, сочинять сценарии, снимать видео, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие около 500 человек. Наставниками школы стали журналисты, блогеры, ведущие, продюсеры, фотографы, операторы, PR-специалисты.
Министр уверена, что полученные знания помогут ребятам выбрать конкретное направление развития.
Федеральный тренер по эффективной коммуникации, член Глобальной федерации спикеров Мария Смолина поделилась секретами самопрезентации и рассказала, как построить устойчивую и успешную репутацию журналиста. Кинопродюсер Эльбор Чернов провёл мастер-класс по эффективным методам планирования, которые помогут сократить время на выполнение задач. О структуре и сценарии видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссёром Алексеем Громыко.
Кульминацией Медиашколы стала панельная дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост». Представители СМИ Московской области, в том числе «Радио 1», телеканала 360 и Информационного агентства «Контент-центр», рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа.
Затем участники образовательного интенсива представили экспертам свои медиапродукты, разработанные в ходе трехдневного обучения. Авторы лучших работ получили приглашение на стажировку в СМИ Подмосковья и МИСК.
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«Министерство занимается не только молодёжной политикой в регионе, но и информационной. Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодёжь, увлекающуюся медиа. Участники проекта ведут соцсети своих молодёжных центров, освещают события в своих городах или только пробуют себя в роли корреспондента или блогера», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Это кадровый резерв. Сегодня мы обучаем их в Медиашколе, а завтра они станут крутыми профессионалами, которые будут работать в ведущих СМИ, рассказывать о нашем Подмосковье и не только», – сказала Швелидзе.Одним из главных событий мероприятия стал паблик-ток на тему будущего медиаиндустрии. Перед ребятами выступили руководитель контент-центра и SMM-направления платформы «Россия – страна возможностей» Патриция Костина, руководитель направления продвижения и аналитики «ВКонтакте» Николай Афиногенов и блогер Алексей Костыркин. Обсуждали искусственный интеллект, нейросети, новые видео-форматы. Модератором встречи стала ведущая Comedy Radio Надя Бобрышева. В рамках собственного мастер-класса она рассказала, как задавать вопросы на интервью.
Федеральный тренер по эффективной коммуникации, член Глобальной федерации спикеров Мария Смолина поделилась секретами самопрезентации и рассказала, как построить устойчивую и успешную репутацию журналиста. Кинопродюсер Эльбор Чернов провёл мастер-класс по эффективным методам планирования, которые помогут сократить время на выполнение задач. О структуре и сценарии видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссёром Алексеем Громыко.
Кульминацией Медиашколы стала панельная дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост». Представители СМИ Московской области, в том числе «Радио 1», телеканала 360 и Информационного агентства «Контент-центр», рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа.
Затем участники образовательного интенсива представили экспертам свои медиапродукты, разработанные в ходе трехдневного обучения. Авторы лучших работ получили приглашение на стажировку в СМИ Подмосковья и МИСК.
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Лора Луганская