IV класс пожарной опасности продолжает сохраняться в Московской области

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На территории лесничеств Московской области до конца недели сохраняется IV класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Подмосковья I класс пожарной опасности.
В случае обнаружения возгорания, жители могут сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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«6 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. А 7 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.
В случае обнаружения возгорания, жители могут сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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Мира Полтева