В Балашихе усилят патрулирование лесов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Патрулирование лесов для противодействия пожарам в городском округе Балашиха будут проводить чаще, такое решение было принято по итогам встречи директора Ногинского филиала Мособллеса Олега Гришанова с замначальника полиции по охране общественного порядка муниципального управления «Балашихинское», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Обсуждались вопросы совместного патрулирования лесов сотрудников лесной охраны и полицейских для выявления и предотвращения нарушения природоохранного законодательства в пожароопасный период. Стороны пришли к решению усилить патрулирование и проводить его не только по выходным, но и в будние дни», — говорится в сообщении.В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, частному лицу грозит штраф до 60 тысяч рублей, для должностного лица взыскание составляет до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность, чреватая лишением свободы на срок до десяти лет.
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