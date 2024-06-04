В Подмосковье выявили 102 нарушения противопожарного законодательства

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
102 нарушения противопожарного законодательства выявлено в лесах Подмосковья с 31 мая по 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
До 3 июня в связи из-за IV класса пожарной опасности на территории Московской области был установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Стоит отметить, что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность.
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«За последний день мая и первые летние выходные сотрудники лесной охраны провели 312 патрулирований и выявили 102 нарушения лесного законодательства, в том числе 47 нарушений за въезд транспорта в леса» — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Стоит отметить, что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность.
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Мира Полтева