IV Всероссийский «Военно-патриотический диктант» пройдёт 1 декабря 2025 года
01 декабря 2025 года состоится IV Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант», организованная автономной некоммерческой организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» при поддержке Министерства обороны РФ. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества.
Цели диктанта — популяризация военно-патриотического образования, повышение уровня патриотизма, а также формирование ценностного отношения к сохранению культурного наследия и истории народов России. Вопросы составлены экспертами на основе исторических фактов, биографий выдающихся личностей и произведений искусства, связанных с военной тематикой.
Участие открыто для всех граждан страны старше 14 лет. В 2022–2024 годах в акции приняли участие более 800 тысяч человек, география проекта охватила все 89 регионов России.
