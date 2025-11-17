IV Всероссийский «Военно-патриотический диктант» пройдёт 1 декабря 2025 года

17 ноября 2025, 16:53

Фото: iStock/Pawel Kacperek

01 декабря 2025 года состоится IV Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант», организованная автономной некоммерческой организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» при поддержке Министерства обороны РФ. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества.