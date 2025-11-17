Достижения.рф

Всероссийский конкурс «Слава Героям Отчизны!» пройдет в декабре

Фото: istockphoto/macky_ch

Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный online-конкурс, посвящённый Дню Героев Отечества — «Слава Героям Отчизны!» — проводится по проекту «Мы за Великую Державу».



Главная цель мероприятия — повышение престижа службы в Вооружённых силах Российской Федерации и укрепление патриотического воспитания граждан на примере подвигов наших героев, с сохранением преемственности поколений.

В 2025 году оно состоится 24 декабря. Организаторы подчеркивают важность межнационального согласия в многонациональном обществе, где формировались и воспитывались защитники Отечества, независимо от их национальности и вероисповедания.

День Героев Отечества отмечается 9 декабря.

Никита Кротов

