Всероссийский конкурс «Слава Героям Отчизны!» пройдет в декабре
Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный online-конкурс, посвящённый Дню Героев Отечества — «Слава Героям Отчизны!» — проводится по проекту «Мы за Великую Державу».
Главная цель мероприятия — повышение престижа службы в Вооружённых силах Российской Федерации и укрепление патриотического воспитания граждан на примере подвигов наших героев, с сохранением преемственности поколений.
В 2025 году оно состоится 24 декабря. Организаторы подчеркивают важность межнационального согласия в многонациональном обществе, где формировались и воспитывались защитники Отечества, независимо от их национальности и вероисповедания.
День Героев Отечества отмечается 9 декабря.
Читайте также: