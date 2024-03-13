Иван Охлобыстин обратился к гостям на форум-концерте «Единство народа»

Фото: Фото: пресс-служба МОРО ЕР
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялось грандиозное мероприятие, организованное при поддержке партии «Единая Россия».
Концерт прошел под девизом «За Россию! За президента!»
В числе гостей был российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он обратился к собравшимся и поделился мнением, что Россия сейчас находится в судьбоносном периоде времени, события которого в дальнейшем наши дети и внуки будут изучать на уроках истории.
На форум-концерте сегодня присутствовало около 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.
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В числе гостей был российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он обратился к собравшимся и поделился мнением, что Россия сейчас находится в судьбоносном периоде времени, события которого в дальнейшем наши дети и внуки будут изучать на уроках истории.
«Вот только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонические изломы истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия — это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высокопарно это не звучало. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. И в данный момент мы должны быть вместе», — заявил Охлобыстин.
На форум-концерте сегодня присутствовало около 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.
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Мария Федоровцева