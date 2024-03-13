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Иван Охлобыстин обратился к гостям на форум-концерте «Единство народа»

13 марта 2024, 23:01
Фото: Фото: пресс-служба МОРО ЕР

Фото: Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялось грандиозное мероприятие, организованное при поддержке партии «Единая Россия».
Концерт прошел под девизом «За Россию! За президента!»

В числе гостей был российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он обратился к собравшимся и поделился мнением, что Россия сейчас находится в судьбоносном периоде времени, события которого в дальнейшем наши дети и внуки будут изучать на уроках истории.


«Вот только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонические изломы истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия — это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высокопарно это не звучало. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. И в данный момент мы должны быть вместе», — заявил Охлобыстин.

На форум-концерте сегодня присутствовало около 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.

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#наше подмосковье
#иван охлобыстин
#россияне
#концерт
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Правозащитник Пушкарь: Можно отказаться от страхования при навязывании услуг
13 марта 2024, 23:20

Фото: istockphoto.com/AmnajKhetsamtip

Руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь заявил, что гражданин имеет право отказаться от договора страхования с банком при навязывании ему услуг.
Так, при взятии потребительского кредита некоторые организации навязывают страхование жизни или здоровья, вводя клиента в заблуждение об обязательности таких процедур. Такие действия банка неправомерны.

«Тем не менее банки всевозможными хитрыми способами такую услугу навязывают, и гражданам надо знать, что они имеют право в течение 14 дней отказаться от договора страхования. Даже если банк навязывает им какой-то страховой продукт», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Пушкарь.

А эксперт по банкротству Дмитрий Кваша поддержал намеренья Центробанка запретить рекламу недобросовестных консультантов, обещающих решить все проблемы с долгами человека.

«Центробанк намерен запретить не сами услуги по банкротству, а именно недобросовестную рекламу, в которой сообщается информация, не соответствующая действительности. Так, «раздолжнители» могут обещать, что они на 100% избавят человека от задолженностей, и тот наконец-то заживет нормальной жизнью», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

Такие компании, по мнению специалиста, наносят вред и тем, что не сообщают клиенту полную и достоверную информацию о последствиях, которые ждут должника. При этом, Кваша подчеркнул, что выступает против запрета реклам услуг по банкротству в принципе.

Ранее юрист Изабелла Атласкирова предупредила о том, что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг.

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#банк
#юрист
#долги
#страхование
#кредит
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На форум-концерте «Единство народа» выступили представители российской эстрады
13 марта 2024, 22:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В здании собралось порядка 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.

После вступительного слова губернатора Московской области Андрея Воробьева на сцену вышел исполнитель ST. Он обратился к гостям и подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо единство страны и ее народа.

«Главная цель и работа артиста — выступать перед людьми. А когда проходят такие форумы, это вдвойне приятно. Очень важно, чтобы люди чувствовали единение, что они не одни, что у них есть большое количество единомышленников, тех, кто разделяет их взгляды, придерживается таких же идеалов ценностей, — отметил ST.

Певец поделился историей из своей жизни, рассказав, что первое участие в голосовании в качестве избирателя для него стало целым событием.

«Здорово осознавать, что ты делаешь свой выбор, вносишь вклад в будущее страны. Для меня это всегда еще и повод зайти в свою школу, увидеть преподавателей. Голосовать, конечно, нужно. И в предстоящие выборы я обязательно приду на избирательный участок, пойду, скорее всего с семьей», — подытожил свое обращение ST.

В числе известных представителей отечественной эстрады на концерте выступил народный артист России Григорий Лепс. Он сказал собравшимся, что прийти на избирательный участок в день выборов — это долг каждого гражданина страны. Очень важно отдать свой голос за человека, который достоин быть президентом.


«Мы живём и работаем в родной стране и, как её граждане, участвуем в выборах Президента. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важное — необходимо собирать людей, объединённых общей идеей, заряжать их дополнительной энергией», — отметил Лепс.

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#концерт
#наше подмосковье
#единая россия
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Депутат Чаплин предостерёг от покупки недостроенной дачи
13 марта 2024, 22:02

Фото: istockphoto.com/Eric Haugen

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что покупка недостроенной дачи может повлечь за собой ряд проблем.
Прежде, чем покупать такую недвижимость, необходимо выяснить причины приостановки строительства.

«Надо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придётся начинать всё заново. Затем следует осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать объект, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, плесень и грибок, гниющие деревянные конструкции, проседающая крыша или затопленный подвал», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Он добавил, что наряду с преимуществами приобретения такого объекта, есть много нюансов, которые надо предусмотреть и изучить, включая документацию.

Ранее руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк рассказала, что в настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы.

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#недвижимость
#покупка
#стройка
#дача
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Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве
13 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/maxim4e4ek

ДТП с участием двух автомобилей случилось на Калужском шоссе близ деревни Сосенки в Москве, пишут «Известия» 13 марта.
В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Представитель столичного департамента транспорта подтвердил факт аварии, однако информацию о погибших и пострадавших он не уточнил. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты, так как движение на шоссе затруднено.

Ранее, 10 марта, на востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате этой аварии пострадали два человека.

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#дтп
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#мчс
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#аварии
#супруги
#происшествия
#сотрудники
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«В ядерной войне нельзя победить»: МИД Китая отреагировал на заявления Путина
Ван Вэньбинь призвал ядерные державы к содействию деэскалации
13 марта 2024, 21:43

Фото: iStock/RomoloTavani

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал в ходе брифинга слова Владимира Путина об основаниях возможного использования Россией ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Дипломат сообщил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности. Он также напомнил, что в январе 2022 года пять ядерных держав выступили с заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны, и Россия придерживалась таких же принципов.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — подчеркнул Ван Вэньбинь в беседе с журналистами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия применит ядерное оружие только в самом крайнем случае, если что-то будет угрожать ее существованию. Таким образом, применение ядерного оружия он обусловил исключительно защитой собственных территорий. Подразумеваются ли под этим вновь присоединенные территории и повлияет ли на решение Кремля военное вмешательство Вооруженных сил Украины на них, Песков не уточнил.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям и подчеркнул, что у РФ есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть использовано только в случае прямой угрозы существованию государства.

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#ядерное оружие
#китай
#война
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Россиян предупредили о схеме обмана платных медклиник
Доцент Гладилин рассказал об опасности «бесплатных» обследований
13 марта 2024, 21:28

Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Гладилин рассказал о популярной схеме обмана частных медицинских клиник, когда под предлогом бесплатного обследования людей склоняют к платным услугам.
«Популярная схема обмана — пригласить на полностью бесплатное обследование в клинику, а потом объяснить, что у пациента масса проблем, и уговорить заключить долговременный договор на комплексное лечение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гладилин.

Поэтому, отметил он, надо отдавать себе отчёт в том, что цель частных клиник – зарабатывание денег, а бесплатные услуги там служат лишь инструментом привлечения клиентов.

Такую же точку зрения подтвердил и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Поскольку человек уделяет повышенное внимание тому, как он себя чувствует, и своим перспективам на долгую жизнь. Врачи знают наши слабые места: мы идём к ним, выбирая тех, кто популярнее и подороже, и пьём прописанные ими дорогие лекарства. Проценты от их продаж оседают в карманах докторов», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее врач клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат.

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#врачи
#лекарства
#юрист
#лечение
#услуги
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С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво
13 марта 2024, 21:26

Фото: iStock/Grotmarsel

Крупнейшие производители пива уведомили ретейлеров о подорожании своей продукции в России на 15%, следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».
Получение писем с уведомлением о росте цен подтвердили несколько федеральных и региональных сетей. Однако, можно говорить, что повышение цен в целом незначительное и не повлияет кардинальным образом на рынок сбыта продукции. Тем более, что в специализированных магазинах продажи алкоголя стабильно действует система акций и скидок для покупателей.

Политика крупных пивоваренных компаний в последние годы заключалась в том, чтобы массовые сорта стоили максимально недорого. Бутылка пивного напитка обходится россиянам в 50-80 рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольных напитков, содержащих в составе этиловый спирт, с целью повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством алкогольной продукции в стране.

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#пиво
#цены
#рост
#россияне
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Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
13 марта 2024, 21:25

Фото: valitsus.ee

В рамках информационного часа правительства, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину, передает РИА Новости.
Кроме того, она назвала Россию «прямой угрозой» для Эстонии. Каллас объяснила, что речь никогда не шла о вводе наземных войск, а выражение «ground troops» или «soldiers on the ground» относится к солдатам в конкретной стране, которые могут быть направлены для помощи в обучении украинских вооруженных сил.

Парламентарии требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине, однако она не предоставила таких гарантий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке солдат стран ЕС на Украину.

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#военные
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#депутат
#ес
#макрон
#солдат
#рф
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Австрия выслала двух российских дипломатов
13 марта 2024, 21:09

Фото: iStock/ Teka77

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Die Presse.
Издание отметило, что МИД Австрии уведомил двух дипломатов из российского посольства в начале недели об их высылке «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

Подчеркивается, что оба дипломата должны будут покинуть страну до 19 марта.

Ранее, в сентябре прошлого года, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника российского посольства в республике из-за его деятельности, предположительно противоречившей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ему было дано 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны.

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#мид
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