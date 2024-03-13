На форум-концерте «Единство народа» выступили представители российской эстрады

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В здании собралось порядка 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.
После вступительного слова губернатора Московской области Андрея Воробьева на сцену вышел исполнитель ST. Он обратился к гостям и подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо единство страны и ее народа.
Певец поделился историей из своей жизни, рассказав, что первое участие в голосовании в качестве избирателя для него стало целым событием.
В числе известных представителей отечественной эстрады на концерте выступил народный артист России Григорий Лепс. Он сказал собравшимся, что прийти на избирательный участок в день выборов — это долг каждого гражданина страны. Очень важно отдать свой голос за человека, который достоин быть президентом.
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После вступительного слова губернатора Московской области Андрея Воробьева на сцену вышел исполнитель ST. Он обратился к гостям и подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо единство страны и ее народа.
«Главная цель и работа артиста — выступать перед людьми. А когда проходят такие форумы, это вдвойне приятно. Очень важно, чтобы люди чувствовали единение, что они не одни, что у них есть большое количество единомышленников, тех, кто разделяет их взгляды, придерживается таких же идеалов ценностей, — отметил ST.
Певец поделился историей из своей жизни, рассказав, что первое участие в голосовании в качестве избирателя для него стало целым событием.
«Здорово осознавать, что ты делаешь свой выбор, вносишь вклад в будущее страны. Для меня это всегда еще и повод зайти в свою школу, увидеть преподавателей. Голосовать, конечно, нужно. И в предстоящие выборы я обязательно приду на избирательный участок, пойду, скорее всего с семьей», — подытожил свое обращение ST.
В числе известных представителей отечественной эстрады на концерте выступил народный артист России Григорий Лепс. Он сказал собравшимся, что прийти на избирательный участок в день выборов — это долг каждого гражданина страны. Очень важно отдать свой голос за человека, который достоин быть президентом.
«Мы живём и работаем в родной стране и, как её граждане, участвуем в выборах Президента. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важное — необходимо собирать людей, объединённых общей идеей, заряжать их дополнительной энергией», — отметил Лепс.
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Мария Федоровцева