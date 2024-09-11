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Иван Постный 11 сентября: почему в этот день нельзя мыть голову и ходить в магазин

День Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечают православные 11 сентября
11 сентября 2024, 00:00
Фото: istockphoto/ Newlander90

Фото: istockphoto/ Newlander90

11 сентября православные христиане отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве, который предшествовал Иисусу Христу и крестил Его в реке Иордан.
О корнях, истории, традициях и приметах праздника Иоанна Предтечи 11 сентября читайте в материале «Радио 1».

Иван Постный — история праздника, традиции и обычаи

Иоанн открыто обличал грехи царя Ирода, который жил с женой своего брата. На пиршестве, во время танца Саломеи, Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Под влиянием матери Иродиады Саломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод, не желая нарушать клятву, выполнил ее просьбу, и так Иоанн принял мученическую смерть.



В этот день верующие вспоминают о стойкости Иоанна и его преданности Богу. Нужно готовить только постные блюда, так как церковь предписывает соблюдать строгий пост. Поэтому в народе день Иоанна Предтеча назвали Иван Постный. Люди старались избегать конфликтов и негативных эмоций, чтобы не привлекать беды. Считается, что в этот день негативные действия могут привести к неудачам.
Фото: istockphoto/ istockphoto/ Matej Zavec

Приметы на 11 сентября

На 11 сентября существует множество народных примет. Считалось, что в этот день наступала климатическая осень. Существовала поговорка: «Иван Постный пришёл, лето красное увел».
  • Если в этот день идет дождь, зима будет холодной и снежной.
  • Утренний туман предвещает хороший урожай.
  • Если на Иоанна Постного много рябины — зима будет суровой.
  • Гром гремит – осень будет теплая.
  • Журавли улетают – скоро похолодает.
Эти приметы помогали людям ориентироваться в погоде, предсказывать изменения в природе и готовится к зиме.

Что можно делать в день Ивана Постного 11 сентября

  • Чем больше добрых дел сделано, тем лучше пройдет год.
  • Рекомендовали собирать лекарственные травы, которые в этот день приобретали особые целебные свойства.
  • Покупки в этот день считались удачными.
  • Доброй приметой было взять в дом собаку или кошку. Особенно удачу во всех делах приносили бездомные животные.
  • Благоприятный день для учебы и получения новых знаний
Фото: istockphoto/ Yana Tatevosian

Чего нельзя делать на Ивана Постного 11 сентября

На Ивана Постного не следует заниматься тяжелой физической работой или начинать новые дела. Много поверий было связано с усекновением головы.
  • Чтобы не навлечь беду, предки старались не пользоваться ножом.
  • Считалось, что нельзя есть круглые предметы, такие как яблоки. Не стоит также печь круглый хлеб.
  • Нельзя было устраивать шумные праздники и петь, чтобы не спугнуть удачу.
  • На Руси не устраивали ярмарки. В современном мире стоит отказаться от походов в магазин или на рынок. Лучше приобрести продукты до или после 11 сентября.
  • Нельзя мыть в этот день голову — вода всю молодость заберет.
  • Незамужним девушкам не стоит доделывать дела за матерью – просидят под маминым крылом в безбрачии, считали предки.
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи – это не только важное событие в православном календаре, но и возможность попросить святого о помощи в укреплении семейных уз. Приметы и традиции, связанные с этим днем, помогают сохранить связь с природой и предками.

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#пост
В Подмосковье за выходные выявили 20 нарушений лесного законодательства
10 сентября 2024, 22:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В прошедшие выходные, 6-8 сентября лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области вместе с сотрудниками полиции и МЧС проконтролировала соблюдение лесного законодательства в лесах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Контроль проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Усиление патрулирований связано с тем, что с 6 по 12 сентября во всех подмосковных лесах ввели ограничения на пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности.
«За три дня проведено 362 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 20 нарушений лесного законодательства, по ним составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как напомнили в ведомстве, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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#московская область
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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом и очень умным человеком
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин очень умный человек и джентльмен
10 сентября 2024, 22:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин очень умный человек и джентльмен. Об этом 10 сентября заявила Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I СПбГУ.
«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», – сказала Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург»

Именно деловые качества Путина позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом», считает экс-глава австрийского МИДа.
«Когда я думаю о том, какой Россия была в конце 90-х годов, я ощущаю, что очень уважаю человека, который смог так изменить страну», – заявила Кнайсль.

Карин Кнайсль была главой МИД Австрии в 2017–2019 год. В июле 2022 года дипломат эмигрировала из Австрии из-за угроз убийством в ее адрес. В 2023 году она переехала жить в Санкт-Петербург.

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#путин
#петербург
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Волонтёры экоцентра Истры за год отправили на переработку 10 тонн вторсырья
10 сентября 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Активисты «Экодома ЖК Новоснегиревский» села Рождествено городского округа Истра за год передали компании-заготовителю на переработку 10 тонн пригодного вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Всего передано макулатуры порядка 6 тыс. кг, пластика – более 1,3 тыс. кг, стеклотары — 5 тонн. Были также редкие фракции: дезодоранта, фольга, пробки и крышечки. Лампочки, батарейки, фильтры передавались в больших объёмах на площадки проекта «Мегабак» и «Леруа Мерлен», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в среднем в месяц объём принятого от жителей вторсырья был не менее 30 кубометров. Проект отметил первый год работы. Как отмечают сами волонтёры, они обязательно продолжат доброе начинание.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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#экология
#вторсырьё
#переработка
#мусор
#отходы
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В США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса
Два штата США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса ВЭЛ
10 сентября 2024, 22:04

Фото: iStock/peterschreiber.media

Жителей двух штатов США призвали оставаться дома в вечернее время из-за распространения редчайшего вируса, переносимого комарами. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о штатах Массачусетс и Вермонт. Во втором начали переносить запланированные массовые мероприятия в связи с риском заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Заболевание переносится лошадями, а разносчиками являются комары.

При попадании в организм примерно в 30% случаев вирус может вызвать отёк мозга и даже летальный исход.

Такой вирус встречается крайне редко, однако в прошлом году одного мужчину спасти не удалось. По внутренней статистике в стране в среднем в год фиксируется 11 случаев заражения ВЭЛ.

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#жители
#заболевания
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Россиянам раскрыли, как безопаснее всего купить подержанную машину
Автоблогер Булкин рекомендовал обратиться к подборщику при покупке авто
10 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Автоблогер Александр Булкин заявил, что для более безопасной покупки подержанного автомобиля лучше всего обратиться к подборщику, который поможет купить качественную машину.
«Полностью избежать неприятностей поможет специальный человек — подборщик. Его услуги не относятся к бюджетным и зависят от стоимости автомобиля, но покрыть эти расходы можно будет, сбросив стартовую цену подержанного авто. Профессионал сможет обнаружить все недостатки и дать своё независимое мнение, вплоть до того, что признает машину непригодной для езды», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.

Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.

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Глава поселения в Новой Москве неожиданно умер после победы на выборах
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Гасанов выиграл на выборах и умер
10 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно умер после победы на недавно завершившихся выборах. О произошедшем сообщили на сайте поселения.
Отмечается, что политика не стало во вторник, 10 сентября.

Причина смерти не разглашается.

Заместитель Гасанова Вадим Крылов описал его как очень хорошего руководителя, с которым он общался много лет. Он рассказал, что Гасанов длительное время занимал пост главы поселения. За это время Воскресенск преобразился: была благоустроена набережная, проведён капитальный ремонт в доме культуры, открылись дополнительные кружки и секции для детей.

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Молодёжь пригласили к участию в конкурсе «Для чего я помню третье сентября»
10 сентября 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Росмолодёжь при поддержке ФСБ, МВД, Минобрнауки, Минпросвещения и Следственного комитета России проводит с 3 по 17 сентября Всероссийскую акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню третье сентября».
В рамках Акции также пройдёт одноимённый Всероссийский конкурс. Заявки на участие в конкурсе принимают с 3 по 17 сентября.
«Участники размещают в соцсети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, для чего необходимо помнить события 1-3 сентября 2004 года в Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России», – сообщили организаторы.
Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября2024, #БудущееБЕЗтерроризма2024.

Цель акции - привлечь внимания молодёжи к проблеме распространения террористической идеологии, идеологии насилия.

К участию в акции допускаются граждане России в возрасте от 14 лет. Информацию о проведении конкурса можно найти по ссылке.

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#терроризм
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Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Юрия Никулина
10 сентября 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев

Активисты из общественной организации «Сорок сороков» попросили Генпрокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации представило издание «Абзац».
Отмечается, что причиной обращения активистов стало решение Никулина пригласить на предстоящий Международный фестиваль цирка Никулина «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, которая открыто поддерживает Украину.

Правозащитники потребовали проверить соответствие такого приглашения законодательству России, а также не допустить её участия в фестивале.

Также издание напомнило, что ранее Максима Никулина обвинили в поддержке Украине после его поездки на цирковой фестиваль в Монако. Отмечается, что деньги, полученные на мероприятии, затем жертвовались в украинские фонды.

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#фестиваль
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«Не панацея»: Психолог оценила идею о консультации пар на грани развода у психолога
Психолог Щанкина: консультации семейного психолога не могут уберечь от развода
10 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Россиян могут обязать проходить консультации психолога перед разводом. Такое предложение подготовил к внесению в законопроект о разводах Депутат Госдумы Игорь Антропенко. Согласно документу, семейные пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов должны будут проходить консультации у семейного психолога.
Клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое предложение, заявив, что семейная терапия не является панацеей.

«Здесь важно не впадать в иллюзии, что посещение психолога обязательно приведет к сохранению семьи. Иногда наоборот пара приходит к решению, что лучше экологично расстаться, сохранив хорошие отношения, но при этом чтобы каждый жил своей жизнью. Посещение семейного психолога сделает этот процесс наименее травматичным для всех, если такое решение принято. Либо, действительно, пара принимает решение, что они хотят продолжать отношения. И тогда начинается новый этап, когда люди стараются выстраивать отношения по-другому», — объяснила эксперт.

Так же она назвала основные проблемы, с которым приходят семейные пары за помощью к психологам.

  1. Недоверие или измены: пара не всегда расстается после измены. Это может быть каким-то этапом, а психолог поможет пережить или переступить это, если люди приняли такое решение.
  2. Искаженная коммуникация: когда супруги хотят одного и того же, но доносят совершенно по-разному. Искаженная коммуникация заставляет людей воспринимать, что кто-то против них выступает. Психолог будет в такой ситуации переводчиком. Искаженная коммуникация появляется из-за того, что люди не разговаривают друг с другом или если пара всю жизнь была занята какой-то целью, которая вскоре исчезла. Они оказались друг перед другом и не знают, как общаться.
  3. Насилие: в какой-то момент одна из сторон это осознает и хочет что-то поменять. Но здесь немного другая работа.
  4. Дети: необязательно свои, бывают от предыдущих браков, тогда вся коммуникация между всеми членами семьи бывает затруднительной.

В завершении беседы Наталия Щанкина подчеркнула, что психолог должен выступать для людей неким зеркалом, а не волшебной таблеткой.

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