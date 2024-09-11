Иван Постный 11 сентября: почему в этот день нельзя мыть голову и ходить в магазин

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11 сентября православные христиане отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве, который предшествовал Иисусу Христу и крестил Его в реке Иордан.
О корнях, истории, традициях и приметах праздника Иоанна Предтечи 11 сентября читайте в материале «Радио 1».
В этот день верующие вспоминают о стойкости Иоанна и его преданности Богу. Нужно готовить только постные блюда, так как церковь предписывает соблюдать строгий пост. Поэтому в народе день Иоанна Предтеча назвали Иван Постный. Люди старались избегать конфликтов и негативных эмоций, чтобы не привлекать беды. Считается, что в этот день негативные действия могут привести к неудачам.
Фото: istockphoto/ istockphoto/ Matej Zavec
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Иван Постный — история праздника, традиции и обычаиИоанн открыто обличал грехи царя Ирода, который жил с женой своего брата. На пиршестве, во время танца Саломеи, Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Под влиянием матери Иродиады Саломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод, не желая нарушать клятву, выполнил ее просьбу, и так Иоанн принял мученическую смерть.
В этот день верующие вспоминают о стойкости Иоанна и его преданности Богу. Нужно готовить только постные блюда, так как церковь предписывает соблюдать строгий пост. Поэтому в народе день Иоанна Предтеча назвали Иван Постный. Люди старались избегать конфликтов и негативных эмоций, чтобы не привлекать беды. Считается, что в этот день негативные действия могут привести к неудачам.
Фото: istockphoto/ istockphoto/ Matej Zavec
Приметы на 11 сентябряНа 11 сентября существует множество народных примет. Считалось, что в этот день наступала климатическая осень. Существовала поговорка: «Иван Постный пришёл, лето красное увел».
- Если в этот день идет дождь, зима будет холодной и снежной.
- Утренний туман предвещает хороший урожай.
- Если на Иоанна Постного много рябины — зима будет суровой.
- Гром гремит – осень будет теплая.
- Журавли улетают – скоро похолодает.
Что можно делать в день Ивана Постного 11 сентября
- Чем больше добрых дел сделано, тем лучше пройдет год.
- Рекомендовали собирать лекарственные травы, которые в этот день приобретали особые целебные свойства.
- Покупки в этот день считались удачными.
- Доброй приметой было взять в дом собаку или кошку. Особенно удачу во всех делах приносили бездомные животные.
- Благоприятный день для учебы и получения новых знаний
Чего нельзя делать на Ивана Постного 11 сентябряНа Ивана Постного не следует заниматься тяжелой физической работой или начинать новые дела. Много поверий было связано с усекновением головы.
- Чтобы не навлечь беду, предки старались не пользоваться ножом.
- Считалось, что нельзя есть круглые предметы, такие как яблоки. Не стоит также печь круглый хлеб.
- Нельзя было устраивать шумные праздники и петь, чтобы не спугнуть удачу.
- На Руси не устраивали ярмарки. В современном мире стоит отказаться от походов в магазин или на рынок. Лучше приобрести продукты до или после 11 сентября.
- Нельзя мыть в этот день голову — вода всю молодость заберет.
- Незамужним девушкам не стоит доделывать дела за матерью – просидят под маминым крылом в безбрачии, считали предки.
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Лия Мурадьян