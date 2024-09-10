«Поцелуйная отметка и вампиризм»: Стилист рассказала о трендах осеннего макияжа

Фото: iStock/Nadiia Borovenko
10 сентября считается Международным днем макияжа. Праздник был придуман в 2016 году для того, чтобы приобщить людей к экспериментам и выражению своей индивидуальности.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.
Она добавила, что также существует мода на «поцелуйную отметку».
По словам стилиста, не менее популярны перламутровые губы.
Говоря о макияже глаз, Кристина Палюткина отметила несколько тенденций:
Читайте также:
Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона
Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду
Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города
«Один из трендов: мазать губы тональным кремом. Это возвращает к 2007-2010 годам, однако наносить так же смачно, как тогда, не стоит. Можно использовать, например, консилер, потом немного прибить его спонжиком, обвести контур губ карандашом, растушевать и нанести блеск», — поделилась стилист.
Она добавила, что также существует мода на «поцелуйную отметку».
«Некий блюр на губах: вы поцеловались, и как будто остались поцелуйные отметки. Они размытые, заблюренные, словно никто не догадался, что вы только что целовались с любовью всей вашей жизни. Красноватый оттенок можно растушевать при помощи любой техники», — сказала эксперт.
По словам стилиста, не менее популярны перламутровые губы.
Говоря о макияже глаз, Кристина Палюткина отметила несколько тенденций:
- тени-тату — макияж для ленивых: наносится бумажечка с тату на глаза, снимается, и получается идеальный макияж для век с разными оттенками, рисунками. Можно выбрать что-то однотонное.
- поплывший смоки айс: как будто вы забыли после вечеринки смыть макияж, проснулись утром, а у вас он слегка размазался. Получается неряшливый смоки. Здесь нет идеальной растушёвки.
- легкая розовинка во внутренних уголках глаз: окунуть палец в тени и нанести их на уголок глаз. Это легко, красиво и необычно — своеобразный вампиризм.
Читайте также:
Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона
Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду
Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города
Анастасия Бондарева