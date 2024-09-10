Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Поцелуйная отметка и вампиризм»: Стилист рассказала о трендах осеннего макияжа

«Поцелуйная отметка и вампиризм»: Стилист рассказала о трендах осеннего макияжа

Стилист Палюткина: размазанный, неряшливый макияж — тренд осени
10 сентября 2024, 12:52
Фото: iStock/Nadiia Borovenko

Фото: iStock/Nadiia Borovenko

10 сентября считается Международным днем макияжа. Праздник был придуман в 2016 году для того, чтобы приобщить людей к экспериментам и выражению своей индивидуальности.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.

«Один из трендов: мазать губы тональным кремом. Это возвращает к 2007-2010 годам, однако наносить так же смачно, как тогда, не стоит. Можно использовать, например, консилер, потом немного прибить его спонжиком, обвести контур губ карандашом, растушевать и нанести блеск», — поделилась стилист.



Она добавила, что также существует мода на «поцелуйную отметку».

«Некий блюр на губах: вы поцеловались, и как будто остались поцелуйные отметки. Они размытые, заблюренные, словно никто не догадался, что вы только что целовались с любовью всей вашей жизни. Красноватый оттенок можно растушевать при помощи любой техники», — сказала эксперт.

По словам стилиста, не менее популярны перламутровые губы.

Говоря о макияже глаз, Кристина Палюткина отметила несколько тенденций:

  • тени-тату — макияж для ленивых: наносится бумажечка с тату на глаза, снимается, и получается идеальный макияж для век с разными оттенками, рисунками. Можно выбрать что-то однотонное.
  • поплывший смоки айс: как будто вы забыли после вечеринки смыть макияж, проснулись утром, а у вас он слегка размазался. Получается неряшливый смоки. Здесь нет идеальной растушёвки.
  • легкая розовинка во внутренних уголках глаз: окунуть палец в тени и нанести их на уголок глаз. Это легко, красиво и необычно — своеобразный вампиризм.

Читайте также:

Кольца-ногти и проводные наушники: Стилист рассказала о главных трендах сезона

Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду

Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города
#эксперт
#мода
#глаза
#стилист
#стиль
#осень
В Telegram зафиксирован масштабный сбой
10 сентября 2024, 13:04

Фото: iStock/Penderev

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку фото и видео, также не загружаются сообщения и комментарии. Об этом сообщает RT.
По данным пользователей Telegram, у многих сейчас медленно загружаются фотографии, некоторым не приходят сообщения, при этом у части людей приложение вообще не открывается. Причины такого масштабного сбоя пока неизвестны.

21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Тогда не работали ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружались сообщения и каналы.

Cбои также были замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои фиксировались у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.

Читайте также:

Роскомнадзор подтвердил массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp

Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsApp России

YouTube полностью перестал работать в некоторых регионах России
#сбой
#роскомнадзор
#пользователи
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске стартовала подготовка к строительству корпуса школы №29
10 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Начался подготовительный этап работ по возведению пристройки к школе №29 имени П.И. Забродина в Подольске, ввести новое здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В корпусе могут учиться 200 человек. Общая площадь пристройки будет составлять 4,2 тыс. квадратных метров. В корпусе разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр, свой спортзал, медпункт и офисная зона для преподавателей. На прилегающей территории установят спортивные и игровые площадки, а также обустроят локацию для проведения общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
В рамках проекта предусмотрено также обновление основного здания школы, построенного в 1980 году. Эти работы тоже должны быть завершены в 2025 году.

Читайте также:

В Московской области планируется строительство ЖК «Легенда Марусино»

Строительная готовность школы в Зарайске на 825 учеников превысила 30%

В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек
#минстройкомплекс мо
#школа
#строительство
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
25 сентября пройдет Международный бизнес-форум недвижимости
10 сентября 2024, 12:49

Фото:

8-й Международный бизнес-форум по недвижимости пройдёт 25 сентября на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Участники обсудят актуальные проблемы строительной отрасли, такие как импортозамещение, господдержка, инвестиционная привлекательность регионов, развитие сельских территорий и землеустройство.

Деловая программа форума будет состоять из пяти блоков: «Клуб девелоперов», «Клуб инвесторов», «Клуб экспертов», «Правовой клуб» и «Международный клуб».

Также на форуме рассмотрят вопросы правовой и налоговой поддержки бизнеса, законодательные решения для поддержки инвестиционно-строительной и земельно-имущественной сфер, а также текущую практику в процедурах банкротства и судебной экспертизе.

Один из ключевых вопросов форума — промышленное строительство и развитие индустриальных парков.

Департамент экономического сотрудничества МИД РФ примет участие в формировании повестки международного сотрудничества и привлечёт участников из стран ЕАЭС, БРИКС, Ближнего Востока, Африки и Турции.

В рамках форума также пройдёт выставка, где регионы представят успешные практики и предложения для инвесторов по созданию индустриальных парков, проектов комплексного развития территорий, объектов рекреации, опорных пунктов и энергетической инфраструктуры. Также состоится награждение Национальной премией за заслуги в области сопровождения и содействия развитию строительной сферы.

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Читайте также:

В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»

В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»

Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
#строительство
#выставка
#мероприятия
#подмосковье
#московская область
#бизнес
#форум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начали чаще опрокидываться машины
10 сентября 2024, 12:25

Фото:

Общее количество ДТП в Московской области за восемь месяцев текущего года снизилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число аварий с опрокидыванием транспорта резко выросло, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и опрокидывания транспортных средств, в том числе с участием мотоциклистов. Отмечу, что число опрокидываний увеличилось почти в два раза. Возросла также тяжесть последствий таких аварий», — сказал зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что количество погибших в ДТП в Подмосковье с января по август этого года на четыре процента меньше, чем за первые восемь месяцев 2023 года, число раненых снизилось на шесть процентов.

Читайте также:

В Подмосковье к концу 2025 года Трасса Р-22 «Каспий» станет четырёхполосной

Минтранс Подмосковья перечислил опасности жаркой осени для водителей

На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд
#дтп
#статистика
#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки
10 сентября 2024, 12:16

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Коломне ведутся работы по благоустройству зоны отдыха на берегу реки Коломенки рядом с Кремлём, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки.Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект охватывает территорию, ограниченную рекой Коломенка с юго-востока, мостом на улице Октябрьской Революции с севера, а также северо-западную и западную части, прилегающие к индивидуальной жилой застройке на улице Большая Запрудная. Общая площадь работ составляет около 5,31 гектара.

Пространство расположено недалеко от исторического центра города и представляет собой участок с нетронутой природой. Основная цель проекта — создание комфортной и безопасной зоны на набережной реки Коломенки, которая будет интересна различным группам населения и учтёт их потребности.

Планируется обустройство активной зоны отдыха. На берегу реки будут оборудованы пляж и парковка. Также предполагается расширение существующей площадки для пляжного волейбола. Она превратится в единую площадку с пятью полями, огороженную сеткой для обеспечения безопасности посетителей парка.

Сейчас на территории проводятся работы по установке пирсов, деревянного настила, малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Кроме того, устанавливаются опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на осень текущего года.

Читайте также:

В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Егорьевский»

В Чехове ищут подрядчика на благоустройство каскада прудов

В Московской области планируется строительсво ЖК «Легенда Марусино»
#подмосковье
#благоустройство
#московская область
#коломна
#набережная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из Рузы купила квартиру по жилищной программе
10 сентября 2024, 11:55

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Ивановых из Рузского городского округа воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и приобрела трёхкомнатную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
У супругов Алексея и Светланы двое детей — Кирилл 11 лет и Валерия 5 лет. Вместе они любят путешествовать и уже несколько раз бывали в Санкт-Петербурге.

Долгое время Ивановы жили у родственников, но узнав о мерах поддержки молодых семей в регионе, решили принять участие в программе.

«Купили "трешку" на вторичном рынке. Сейчас делаем ремонт и будем готовиться к новоселью. Мы хотели остаться в своем районе и выбрали дом на соседней улице. Дети ходят здесь в школу и кружки, а нам с мужем близко до работы», — рассказывает Светлана.
Чтобы стать участниками программы необходимо соответствовать следующим критериям:
  • Возраст до 35 лет;
  • Нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 10 кв. м на человека);
  • Регистрация в Московской области;
  • Наличие доходов для оплаты 65 % стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.
Заявку можно подать онлайн.

Читайте также:

В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия

«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру

Семья из Лотошино купила квартиру по жилищной программе
#социальная подмосковье
#московская область
#руза
#льготы
#квартира
#помощь
#программа
#жилище
#министерство жилищной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек Ярославского направления изменится с 11 сентября на месяц
10 сентября 2024, 11:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 11 сентября до 11 октября из-за капитального ремонт на нескольких участках Северной железной дороги, граничащей со столичной магистралью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На время работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок на нём. Изменения коснутся, в основном, электричек дальних маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Сергиев Посад, Софрино и Пушкино, отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и проверять актуальное расписание. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

В Подмосковье к концу 2025 года Трасса Р-22 «Каспий» станет четырёхполосной

В России хотят сделать «музыкальные» дороги

В Подмосковье обустроили 30 новых автобусных остановок
#электрички
#расписание
#график
#ярославское направление
#минтранс мо
#мжд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако
10 сентября 2024, 11:31

Фото: istockphoto/NetPix

В ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Артистка ушла из жизни на 87-м году жизни.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра. Марина Полицеймако пришла в труппу театра, ставшего таким знаменитым, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году. Служила в нём артистка в буквальном смысле до последнего дня своей жизни.

За долгие годы службы в Театре на Таганке актриса сыграла десятки ролей в известнейших спектаклях Юрия Любимова. Среди них «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы» и многие другие.

О времени и месте прощания с Мариной Полицеймако будет сообщено дополнительно.

Читайте также:

Известный оперный певец России скончался на 84-м году жизни

Умер актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»

В США скончался известный российский бодибилдер и актер
#дом
#жизнь
#актриса
#новости
#театр
#спектакль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президента компании «ЭКОлаб» отметили за заслуги перед Павлово-Посадским округом
10 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Почётный Знак за заслуги перед Павлово-Посадским городским округом получил президент АО «ЭКОлаб» Сейфаддин Марданлы, награду вручил глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейфаддин Гашимович – человек труда. Он совмещает активную производственную деятельность с руководством научными исследованиями, которые проводят сотрудники фирмы, а также с преподаванием в Орехово-Зуевском государственном гуманитарно-технологическом университете», — говорится в сообщении.
Компания «ЭКОлаб» является крупнейшим российским производителем диагностических наборов и лекарственных препаратов. В настоящее время она выпускает более 00 наименований продукции. При этом компания расширяет производственную и научную базу, строит новые цеха и лаборатории.

Читайте также:

Жители Павловского Посада обсудили с властями округа вопросы образования

В Павловском Посаде состоялся показ фильма «Мы в садовника играли...»

В Павлово-Посадском техникуме провели тренировочную эвакуацию
#павловский посад
#электрогорск
#знаки
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф