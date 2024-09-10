«Кислородное голодание и опухоли»: Диетолог объяснила, чем опасны арбузы у дороги

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На календаре осень, но любимые всеми полосатые ягоды продолжают радовать россиян своей летней сладостью и прохладой.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что при выборе арбуза следует отдать предпочтение тем, которые продаются в магазинах, а не на дороге и не в санкционированных местах.
Она добавила, что не стоит покупать половинки или четвертинки арбузов, потому что на сладкой среде арбузной мякоти быстро прогрессирует развитие и размножение бактериальной флоры.
По словам доктора медицинских наук, самые опасные для здоровья арбузы — те, которые продаются около дороги.
Также она поделилась секретом, как проверить арбуз на «пригодность».
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«Арбуз должен иметь яркие, четко выраженные полосочки, хороший звук при постукивании (как будто пустой), и сухой хвостик, который подтверждает, что ягода достаточной степени зрелости», — объяснила эксперт.
Она добавила, что не стоит покупать половинки или четвертинки арбузов, потому что на сладкой среде арбузной мякоти быстро прогрессирует развитие и размножение бактериальной флоры.
По словам доктора медицинских наук, самые опасные для здоровья арбузы — те, которые продаются около дороги.
«Такие арбузы могут принести в составе соли тяжелых металлов, особенно, если они выращиваются в ненадлежащих условиях при добавлении нитратов в виде удобрений для быстрого роста. Нитраты идут только во вред здоровью. Они начинают быстро взаимодействовать с гемоглобином в составе крови, и в результате может возникнуть кислородное голодание на уровне клеток организма. Еще нитраты могут спровоцировать образование злокачественных опухолей», — рассказала специалист.
Также она поделилась секретом, как проверить арбуз на «пригодность».
«Можно взять красную мякоть арбуза, положить в стакан с водой и посмотреть: если вода окрасится в розовый цвет, то такой арбуз в пищу употреблять не рекомендуется», — отметила Королева.
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Анастасия Бондарева