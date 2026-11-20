20 ноября 2026, 08:38

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Иван Ургант вместе с супругой купил квартиру в Больё-сюр-Мер в округе Ницца. Позднее семья приобрела помещение в подвале того же дома. Общую стоимость объектов оценивают примерно в 1,45 млн евро. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.