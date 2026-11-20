Иван Ургант приобрел квартиру в здании бывшего отеля на Лазурном Берегу
Телеведущий Иван Ургант вместе с супругой купил квартиру в Больё-сюр-Мер в округе Ницца. Позднее семья приобрела помещение в подвале того же дома. Общую стоимость объектов оценивают примерно в 1,45 млн евро. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Двухкомнатная квартира находится на третьем этаже здания, где раньше работала гостиница Le Bristol. С 1899 по 1954 год отель принимал гостей, среди которых значились итальянская королева Маргарита Савойская и будущий король Югославии Александр I. Затем здание разделили на небольшие квартиры. Среди жильцов дома есть и другие россияне. Подвальное помещение семья телеведущего может использовать для хранения вещей.
Ранее Ургант заключал сделки с недвижимостью и в Париже. В 2015 году он купил там квартиру дороже 3 млн евро и впоследствии приобрел подсобное помещение. После продажи жилья в 2017 году ведущий сохранил подсобку за собой.
Позднее Ургант стал владельцем еще одной квартиры в районе авеню Ош, недалеко от Триумфальной арки. По этому адресу он оформил регистрацию, используя израильский паспорт.
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