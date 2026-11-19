19 ноября 2026, 22:05

Онкобольная блогерша Лерчек увеличила губы с разрешения врача

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*/ler_chek)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), борющаяся с четвертой стадией рака желудка, увеличила губы. Об этом она рассказала во время трансляции в Instagram*.





В ходе прямого эфира многие зрители заметили синяки на губах инфлюэнсерши и предположили, что она их увеличила. Чекалина не стала игнорировать вопросы поклонников и честно на них ответила.



По словам блогерши, несмотря на трудности, она продолжает вести обычный образ жизни с разрешения специалистов. Лерчек объяснила, что синяки появились после визита знакомой, которая и провела процедуру. Она отметила, что очень долго не решалась на такие манипуляции, но на этот раз получила разрешение врача.

«Может быть, для вас странно, что я как больная это делаю, но не знаю. Я спросила у врача, мне разрешили», — добавила инфлюэнсерша.