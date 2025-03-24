Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в предъявленном ему обвинении о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обвинение мне понятно, вину не признаю», — заявил Иванов.
При этом второй фигурант дела Антон Филатов вину также не признал, отметив, что в обвинении содержится много фактических ошибок. Прокурор Игорь Потапов договорить ему не дал, отметив, что Филатов разглашает сведения, содержащие гостайну.
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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