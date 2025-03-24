Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в предъявленном ему обвинении о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обвинение мне понятно, вину не признаю», — заявил Иванов.

При этом второй фигурант дела Антон Филатов вину также не признал, отметив, что в обвинении содержится много фактических ошибок. Прокурор Игорь Потапов договорить ему не дал, отметив, что Филатов разглашает сведения, содержащие гостайну.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

Читайте также:

Гособвинение просит закрытое рассмотрения дела Тимура Иванова из-за секретности

Свидетельница по делу Иванова не стала объяснить движение средств на ее счетах

По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
#движение
#ук
#обвинение
#пост
#рф
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе
Синоптик Шувалов: на текущей неделе ночных заморозков уже не будет
24 марта 2025, 13:21

Фото: iStock/yulenochekk

Март медленно приближается к концу, однако температура воздуха на улицах Москвы и Московской области еще не совсем теплая, да и солнце выглядывает не так часто, как хотелось бы горожанам.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.

«Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха ожидается не выше 5, 7 градусов, а далее она может повыситься до 10, 12.

«Температура станет вполне апрельской, а к выходным может достигнуть 15 градусов тепла. В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждёт солнечная погода», — рассказал Шувалов.

Читайте также:

Синоптик допустил рекорд по теплой температуре в 2025 году и объяснил ее причину

«Новый рекорд»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
#солнце
#погода
#температура
#выходные
#неделя
#синоптики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Майские праздники 2025: сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее брать отпуск
24 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto / Mikhail Blavatskiy

В мае 2025 года россиян ждут восемь дней праздничного отдыха. Из 31 календарного дня будет 13 нерабочих и 18 рабочих, включая выходные. Однако жители некоторых регионов могут получить дополнительные дни отдыха, а представители ряда профессий, напротив, могут остаться без них.
«Радио 1» расскажет, как распределены выходные в мае 2025 года, в каких случаях работодатели могут привлечь сотрудников к работе в праздники и когда выгоднее брать отпуск, чтобы получить больше дней отдыха и максимальные отпускные выплаты.

Сколько дней отдыхаем в мае 2025 года


В 2025 году в России официально объявлены два периода праздничных выходных:

  • с 1 по 4 мая — в честь Праздника Весны и Труда;
  • с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.
Стандартные выходные (субботы и воскресенья) приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая. При этом 30 апреля будет сокращённым рабочим днём.

Фото: Радио 1

Дополнительные выходные: как получить больше дней отдыха в мае 2025


Согласно Трудовому кодексу РФ, официальными нерабочими днями в мае считаются 1 и 9 число. Однако благодаря решению правительства от 4 октября 2024 года выходной с 4 января перенесён на 2 мая, а выходной с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило продлить оба праздничных периода.

Таким образом, в начале мая получится четырёхдневный отдых с 1 по 4 мая и ещё четыре выходных дня с 8 по 11 мая.

Кроме того, жители России могут взять три дня отпуска в конце апреля (28, 29 и 30 числа) и получить в общей сложности девять дней отдыха подряд — с 26 апреля по 4 мая.

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в РИА Новости.

Гаврилов также отметил, что такой способ продления выходных полностью соответствует законодательству. Он напомнил, что график отпусков должен быть утверждён работодателем не позднее чем за две недели до начала года, а значит, подавать заявление на отпуск в этот период следует заранее.

Почему в апреле выгодно брать отпуск


Время ухода в отпуск напрямую влияет на размер отпускных выплат из-за особенностей их расчёта. Они вычисляются исходя из среднего дневного заработка, который определяется как общая сумма зарплаты за последние 12 месяцев, разделённая на количество фактически отработанных дней. Поскольку в апреле, как правило, больше рабочих дней, чем в январе или мае, отпуск в этом месяце может быть финансово выгоднее, так как увеличивает сумму выплат.

Кто обязан работать в праздничные дни


Привлечение сотрудников к работе в официальные праздничные дни возможно только с их согласия. В этом случае работодатель оформляет соответствующий приказ.

Однако существуют исключения:

  • если требуется выполнение срочных работ для обеспечения нормального функционирования предприятия;
  • в экстренных ситуациях (форс-мажор, чрезвычайные происшествия) работодатель может вызвать сотрудников на работу без их согласия;
  • непрерывные производства и организации, оказывающие круглосуточные услуги, продолжают работу в праздники.
К работе в праздничные дни могут привлекаться также артисты, журналисты и другие творческие работники.

Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов
Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов

Кому нельзя работать в праздники


Некоторым категориям граждан запрещено выходить на работу в праздничные и выходные дни. В этот список входят:

  • несовершеннолетние работники (до 18 лет);
  • беременные женщины;
  • лица с медицинскими противопоказаниями.

Когда выгоднее брать отпуск в мае


С финансовой точки зрения май не является лучшим месяцем для отпуска. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше эта сумма. Например, в апреле рабочих дней больше, чем в январе или мае, поэтому отпуск в конце апреля принесёт более высокие выплаты по сравнению с маем.

Эксперты рекомендуют использовать отпускные дни только на рабочие дни, чтобы не тратить их на оплачиваемые государством выходные.

Читайте также:

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

Турэксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

Россиянам дали совет, какой курорт выбрать для отдыха на майские праздники
#радио 1
#отпуск
#отдых
#выплаты
#выходные
#май
#майские праздники
#беременные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили, что школьниц не нужно поощрять рожать
Останина: школьниц не нужно поощрять рожать, они должны учиться
24 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto/ANGHI

Роды и воспитание детей — непосильная нагрузка для школьниц, поэтому не стоит поощрять их рожать. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину. Так она оценила приказ главы Орловской области выплачивать беременным школьницам 100 тысяч рублей при постановке на учет.
«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. (…) Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — прокомментировала парламентарий.
Останина добавила, что детям необходимо учиться. Кроме того, по словам депутата, организм школьницы еще не готов к материнству. Останина заключила, что родитель, получивший образование, способен дать ребенку больше в плане воспитания.

Читайте также:

Пульмонолог рассказал, можно ли вылечить туберкулез раз и навсегда

Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле

Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году
#мир
#россия
#госдума
#дети
#депутаты
#беременность
#школа
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пульмонолог рассказал, можно ли вылечить туберкулез раз и навсегда
Пульмонолог Тарасенко: туберкулез можно вылечить не всегда
24 марта 2025, 12:38

Фото: iStock/utah778

Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году.
Цель этого дня — повысить осведомленность о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях, которые помогают в лечении этого недуга. Туберкулез — инфекционное заболевание, вызванное микобактериями. Наблюдается поражение легких, костной ткани, суставов, кожи, мочеполовых органов, глаз. Болезнь появилась очень давно и была крайне распространена.

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко заявил, что навсегда вылечить туберкулез возможно, однако это не так просто, как кажется.

«Можно вылечить, но не всегда. И я лично сам видел тяжелые случаи. В Советском Союзе была разработана очень хорошая технология, но несмотря на это, все равно бывают случаи, не поддающиеся лечению», — сказал эксперт.

По его словам, туберкулез был и остается сложным в диагностике и лечении заболеванием, конкретных симптомов у которого нет. Единственный верное решение при подозрении этого недуга в организме — сделать компьютерную томографию по показанию лечащего врача.

Читайте также:

«Непростое заболевание»: Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулеза

«Страшные интоксикации»: Врач рассказал о главной опасности попкорновой болезни

Стало известно, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ
#болезнь
#врач
#симптомы
#больница
#смерть
#клиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области
Михаил Ефремов стал голосом утренней зарядки в колонии ИК-4 Белгородской области
24 марта 2025, 09:29

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Теперь его голос звучит каждое утро, озвучивая команды для физических упражнений, что вызывает недовольство не только заключенных, но и местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По просьбе администрации колонии Ефремов записал аудиотреки для зарядки, которые включаются для нескольких отрядов заключенных. Упражнения сопровождаются его фирменными фразами: «вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика». Однако многие зэки относятся к этому с недовольством, и лишь небольшая группа поддерживает общение с артистом.

Для местных жителей ситуация также оказалась непростой. Каждый день они просыпаются под звуки утренней зарядки с голосом Ефремова, который слышен по всей Алексеевке. Многие уже выучили порядок упражнений и вынуждены слушать его команды на протяжении часа. Это вызывает раздражение и усталость у местных жителей.

Напомним, что трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу в самом центре Москвы, что привело к столкновению его внедорожника с фургоном Lada. В результате этого ужасного инцидента погиб курьер Сергей Захаров. Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

Читайте также:

«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом

Адвокат жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым раскрыл, сможет ли актёр вернуться на сцену

Адвокат Полякова раскрыла, попадёт ли Михаил Ефремов под возможную амнистию к 9 Мая
#ефремов
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате